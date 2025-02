GZSZ-Gerner verzweifelt: Fällt Julian Matilda in den Rücken?

In einem besonders nahen Moment mit Jo wird er von seinen Gefühlen überwältigt und steht kurz davor, seiner Schwester in den Rücken zu fallen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Julian hatte eigentlich Partei für Matilda ergriffen und will seinen Vater auch fertig machen, nachdem er den gefälschten Brief von Joachim gelesen hatte. Doch inzwischen kommen ihm wieder Zweifel an dem perfiden Racheplan .

Aber schon mit der nächsten Dosis des heimtückischen Medikamentencocktails kehren seine Symptome zurück, was dem sonst so gerissenen Geschäftsmann wieder jegliche Hoffnung nimmt.

Joachim (l.) und Julian haben einen sehr nahen Moment. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich vergesse sogar den Namen von Dominik", erklärt Gerner seinem Sohn vollkommen verzweifelt. "Ich frage mich, wie viel Zeit mir noch bleibt, in der ich anwesend bin?"

Er sei sehr traurig, dass es ihm ausgerechnet jetzt so schlecht gehe, wo er Matilda und Julian doch gerade erst kennengelernt hat. "Matilda ist so ehrgeizig, so ernst - ich erkenne mich in ihr wieder", erzählt er seinem Sohn lächelnd.

"Und ich wüsste auch gerne viel mehr über Dich, was Dich so antreibt, aber mein Verstand wird das nicht mehr lange machen", ist sich Joachim sicher. Dann kommen ihm die Tränen.

Julian überkommen sichtlich Skrupel beim Anblick seines mutlosen Vaters. "Dann frag' mich jetzt. Was willst Du über mich wissen?", bietet er Jo an, dem daraufhin ein Lächeln übers Gesicht huscht.

Ob Julian am Ende doch noch weich wird und Joachim den fiesen Racheplan seiner Schwester verrät, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.