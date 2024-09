GZSZ: Kuss mit Folgen? Jetzt erfährt Moritz die ganze Wahrheit

Luis (r.) und Moritz gelten als Traumpaar. © RTL / Rolf Baumgartner

Zur Erinnerung: Beim Trip nach Bratislava hat es zwischen Luis und Adam ganz schön geknistert. Es kam zu einem Kuss, von dem auch Moritz weiß.

Doch kaum war der Fremdknutsch-Ärger verflogen, bahnt sich das nächste Drama an. Was Yvonnes Sohn nicht weiß: Adam ist seinem Freund viel näher als er denkt.

Wenn man so will, hat sogar ausgerechnet Moritz ihn nach Berlin geholt. Adam arbeitet nun als Freelancer in der Agentur Female³.

Unangenehme Situationen sind da unausweichlich, dennoch will Luis seinem Freund nicht erzählen, mit wem Moritz da zusammenarbeitet - bis jetzt.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, macht Luis reinen Tisch: "Bist du immer noch gestresst wegen Adam", will Moritz wissen: "Was ist los?"

Nach kurzem Zögern rückt Luis endlich mit der Wahrheit raus: "Der Typ, mit dem ich in Bratislava rumgeknutscht habe - das ist Adam!"