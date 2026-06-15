GZSZ-Mörder enthüllt! Damit hätten selbst Fans nicht gerechnet

Berlin - Wer ist der Mörder im Kolle-Kiez, der GZSZ-Fans seit Wochen in Atem hält? Nun hat RTL das Geheimnis gelüftet.

Wer hat Zoe (Lara Dandelion Seibert) auf dem Gewissen? © RTL / Anna Riedel

Wer wirklich für den Tod von Zoe (Lara Dandelion Seibert) und Carlos (Patrick Fernandez) verantwortlich ist, wird in einer Doppelfolge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am 22. Juni verraten. Die Auflösung dürfte selbst langjährige Zuschauer überraschen.

Die Taten beging ausgerechnet Nina (Maria Wedig), die bislang als moralischer Anker der Serie galt.

Nina wird jedoch nicht als kaltblütige Täterin gezeigt, sondern als eine psychisch zunehmend überforderte Frau, die unter einem enormen emotionalen Druck steht.

Auslöser für die Eskalation ist ein komplexes Zusammenspiel aus persönlicher Traumatisierung, Schuldgefühlen und äußerem Zwang. Insbesondere die Erpressung durch Zoe bringt Nina in eine ausweglose Situation, die sie Schritt für Schritt in die Isolation treibt.

Die kommenden Episoden werden sich mit den Konsequenzen dieser Enthüllung befassen. Dabei rückt nicht nur die juristische Verantwortung in den Fokus, sondern auch die Auswirkungen auf Ninas Familie und ihr soziales Umfeld. Insbesondere als sich herausstellt, dass Tochter Toni gar nicht Ninas leibliche Tochter ist ...