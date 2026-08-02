GZSZ: Luis ringt sich zum Gefängnisbesuch durch und konfrontiert Nina

Berlin - Schwerer Gang bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ": Ausgerechnet Luis steht plötzlich im Besucherraum des Gefängnisses vor Nina. Für ihren Sohn wird das Wiedersehen zu einer gewaltigen Belastungsprobe.

Luis nutzt die Chance, Nina in der U-Haft besuchen zu können. © RTL

Luis trifft eine Entscheidung, die ihm alles abverlangt: Er weiß, dass seine Mutter Zoe und Carlos erschossen hat. Nina legte bei der Polizei ein umfassendes Geständnis ab und steht zu ihren Taten. Dennoch entscheidet er sich dazu, sie in der Untersuchungshaft zu besuchen.

Zuvor versuchte er, Toni in ihrer schweren Krise beizustehen. Dank Luis gelang es ihr, sich zu öffnen und ihren Freunden die Wahrheit anzuvertrauen. Gleichzeitig begann Toni, ihre bisherige Identität infrage zu stellen.

Auch Luis selbst musste die Enthüllungen erst verarbeiten. Schon im Besucherraum des Gefängnisses wird deutlich, wie sehr ihn die Situation belastet. Das zeigt bereits die GZSZ-Wochenvorschau.

Als sich die beiden gegenüberstehen, dann Platz nehmen, eröffnet Luis das Gespräch: "Wie konntest du es zulassen, dass Martin …". Weiter kommt er nicht, ihm schnürt es den Hals zu. "Ich verstehe es nicht, Mama", presst er mit belegter Stimme heraus. Nina versucht daraufhin, ihrem Sohn ihre damalige Entscheidung zu erklären. Dabei macht sie deutlich, welche Rolle Antonia für sie bereits zu diesem Zeitpunkt gespielt habe.

"Ich weiß, aber Toni war schon vier Jahre bei uns. Sie war mein Kind, genau wie du, Luis. Ich hätte sie verloren, das konnte ich nicht", gibt sie Einblick in ihre Beweggründe und kämpft mit den Tränen: "Es tut mir leid."