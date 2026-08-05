GZSZ: So reagiert Yvonne auf Ninas schreckliche Taten

Berlin - Ninas Taten ziehen bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiter weite Kreise. Ihre Freundinnen Yvonne, Maren und Katrin fragen sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Als Yvonne (l.) Nina im Gefängnis besucht, ist die Distanz nicht nur räumlich zu spüren. © RTL

Besonders Yvonne wird von den Ereignissen hart getroffen. Schließlich saß auch Laura als Tatverdächtige in Untersuchungshaft und kam erst nach dem Tod von Carlos frei, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch eingesperrt war.

Dieses Schicksal hat nun Nina ereilt, die Verantwortung für ihre Vergehen übernommen hat. Sie wünscht sich Besuch von Yvonne, die der Bitte aber nur zögerlich nachkommt.

"Yvonne reagiert ganz schön heftig auf diese Nachricht, dass Nina die beiden Morde begangen hat", stellt Gisa Zach (52) in einem RTL-Interview fest. Anders als ihre Freundinnen sei sie erst einmal "komplett mitleidslos und auch verständnislos".

Hinter dieser harten Ablehnung stecke aber auch ein wahnsinnig großer Konflikt, der ihre besondere Verbindung zu Nina betreffe, deutet die Schauspielerin an.

"Yvonne ist wahnsinnig enttäuscht von der Freundschaft und hat, glaube ich, auch das Gefühl, dass sie vielleicht selbst keine gute Freundin war", merkt die 52-Jährige an.

Schließlich hätte sich Nina ihr sonst doch anvertraut. "Ich glaube, das ist das, was sie am meisten enttäuscht und sie auch verzweifeln lässt, weil sie sich immer wieder fragt: Warum hat Nina sich keine Hilfe bei ihrer Freundin Yvonne geholt?"