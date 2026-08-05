GZSZ: So reagiert Yvonne auf Ninas schreckliche Taten
Berlin - Ninas Taten ziehen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiter weite Kreise. Ihre Freundinnen Yvonne, Maren und Katrin fragen sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Besonders Yvonne wird von den Ereignissen hart getroffen. Schließlich saß auch Laura als Tatverdächtige in Untersuchungshaft und kam erst nach dem Tod von Carlos frei, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch eingesperrt war.
Dieses Schicksal hat nun Nina ereilt, die Verantwortung für ihre Vergehen übernommen hat. Sie wünscht sich Besuch von Yvonne, die der Bitte aber nur zögerlich nachkommt.
"Yvonne reagiert ganz schön heftig auf diese Nachricht, dass Nina die beiden Morde begangen hat", stellt Gisa Zach (52) in einem RTL-Interview fest. Anders als ihre Freundinnen sei sie erst einmal "komplett mitleidslos und auch verständnislos".
Hinter dieser harten Ablehnung stecke aber auch ein wahnsinnig großer Konflikt, der ihre besondere Verbindung zu Nina betreffe, deutet die Schauspielerin an.
"Yvonne ist wahnsinnig enttäuscht von der Freundschaft und hat, glaube ich, auch das Gefühl, dass sie vielleicht selbst keine gute Freundin war", merkt die 52-Jährige an.
Schließlich hätte sich Nina ihr sonst doch anvertraut. "Ich glaube, das ist das, was sie am meisten enttäuscht und sie auch verzweifeln lässt, weil sie sich immer wieder fragt: Warum hat Nina sich keine Hilfe bei ihrer Freundin Yvonne geholt?"
GZSZ-Star Gisa Zach ist "ein großer Fan von verzeihen"
Diese Frage müssen alle drei Frauen beantworten - jede für sich aber auch gemeinsam, denn schließlich waren sie lange miteinander befreundet und es wäre auch nicht die erste Straftat innerhalb der Gruppe gewesen.
Stichwort: Ananas. Maren hatte 2016 Frederic Riefflin in Notwehr mit einer goldenen Holz-Ananas erschlagen, als der seine Ex Katrin Flemming bedrohte. Das hat das Band zwischen den beiden Frauen umso mehr gestärkt.
Ninas schlimme Straftat hinterlässt jetzt eine riesige Lücke beim "Kleeblatt", wie sich die Freundinnen nennen. Diese schwierige Situation müsse von den drei Frauen erst einmal verarbeitet werden, betont Zach. Aber können sie ihrer Freundin am Ende auch vergeben?
"Man sollte tatsächlich Dinge verzeihen in seinem Leben. Die Frage ist halt nur, und das ist, glaube ich, total individuell [...], wo für einen selbst die Grenze liegt oder ob man überhaupt eine Grenze zieht?", bekräftigt der GZSZ-Star.
Dafür könne es aber keine Regeln geben. "Man muss immer gucken: Wo liegen die eigenen Werte - moralisch, menschlich?" Gisa Zach selbst sei "auf jeden Fall ein großer Fan von verzeihen".
Ob Yvonne doch noch ihren Frieden mit Nina schließen kann, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL