GZSZ: Schock für Jo Gerner! Darum will Matilda nichts mehr von ihm wissen

"Ist alles in Ordnung?", hakt Jo nach. "Es wäre mir lieber, wenn wir uns in Zukunft aus dem Weg gehen", knallt sie ihm vor den Latz. "Was ist denn passiert?", fragt er sie vollkommen ratlos.

Jo besucht seine Tochter nichts ahnend in der Event-Agentur. "Hallo Matilda, ich hab Licht von draußen gesehen", begrüßt er sie freudig. Ihre Reaktion fällt jedoch sehr distanziert aus.

Sie will unter allen Umständen verhindern, dass sich zwischen Matilda und Joachim eine echte Beziehung entwickelt, und um an ihr Ziel zu kommen, ist ihr augenscheinlich jedes Mittel recht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Doch ganz so einfach stellt sich die Wiedervereinigung von Vater und Tochter dann doch nicht dar, denn im Hintergrund spinnt ihre Mutter und Gerners Ex-Geliebte Elinor ihre Intrigen, nachdem sie nach drei Jahrzehnten in den Kolle-Kiez zurückgekehrt ist .

Matilda will den Kontakt mit Joachim abbrechen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich habe Deinen Brief gelesen", erklärt sie ihrem Vater. "Du hast die ganze Zeit gewusst, dass es uns gibt, und gesagt, dass Du nichts mit uns zu tun haben willst", lässt Matilda die Katze aus dem Sack und verursacht noch mehr Fragezeichen bei Gerner. "Welchen Brief denn?", will er verdutzt wissen.

Er geht von den Zeilen aus, die er seiner Tochter geschrieben hatte, um ihr die Wahrheit zu sagen. "Den an Dich, den hat Elinor doch vernichtet", entgegnet er ihr.

Diesen Brief meint Matilda aber gar nicht, sondern vielmehr den, "den Du meiner Mutter vor 28 Jahren geschrieben hast", wie sie ihn wissen lässt. Diese Erklärung gibt Joachim aber noch mehr Rätsel auf.

"Ich habe keine Ahnung, wovon Du redest", beteuert er sichtlich verwirrt. Davon will sie aber nichts wissen. "Lasst mich einfach alle in Frieden", knallt sie ihm an den Kopf und lässt ihn konfus zurück.

Wenn da mal nicht wieder Elinor ihre Finger im Spiel hat. Ob Matilda die Wahrheit herausfindet und sie Joachim doch noch eine Chance gibt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.