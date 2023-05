GZSZ-Spoiler: Das sagt Olivia Marei über die Zukunft von Toni und Erik

Berlin - Wieder einmal steht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " die Trennung eines beliebten Traumpaares bevor. Diesmal erwischt es erneut Toni und Erik, in Fan-Kreisen auch als "ERNI" bekannt.

Erik trennt sich am Telefon von Toni. © RTL / Rolf Baumgartner

Bereits im Januar 2021 trennten sich die beiden, bevor es unter "Mithilfe" eines Serienkillers zu einem spektakulären Liebes-Comeback kam.

Inzwischen weilt Antonia seit geraumer Zeit in New York City, um ihre Karriere als Polizistin voranzutreiben, die Fernbeziehung aber macht besonders ihrem Freund zu schaffen.

Achtung Spoiler!

Der vermisst seine Herzdame so sehr, dass er sogar auf die dumme Idee kommt, sich einen gefälschten Pass zu besorgen, um trotz Vorstrafe in die USA einreisen zu können.

Zu Eriks Pech oder Glück kommt Nihat dahinter und hält ihn von dem riskanten Plan ab. Er informiert Toni über das Vorhaben des Kochs. In der Folge kommt es zu einem Telefonat, in dem sich Toni und Erik (vorläufig?) trennen.

In einem RTL-Interview hat sich Toni-Darstellerin Olivia Marei (33) aus ihrer XXL-Auszeit heraus zu der einschneidenden Veränderung geäußert. Sie sei total schockiert gewesen, als sie von den Plänen der Drehbuchautoren erfuhr. "'Aaaah, was? Wieso? Nein!' – so ungefähr war meine erste Reaktion", verriet die 33-Jährige.