GZSZ-Spoiler: Lassen ausgerechnet diese Stars wieder die Laken glühen?

Berlin - Eigentlich scheint Michi bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in Nicole endlich seine Seelenverwandte gefunden zu haben, aber Maren will ihm einfach nicht aus dem Kopf gehen.

Maren (l.) ist insgeheim nicht sonderlich angetan von Nicoles und Michis Hochzeitsplänen. © RTL / Rolf Baumgartner

Als die Bikerin im Kolle-Kiez aufschlug, war es um den Michi-Man sofort geschehen. Allerdings kam kurze Zeit später auch Maren unverhofft von ihrer Weltreise zurück und das Gefühls-Chaos war perfekt.

Denn nach einem Kuss im Alkoholrausch versuchen die einstigen Geliebten zwar Normalität einkehren zu lassen, doch Herr Bode ist ganz und gar nicht davon begeistert, dass seine Ex sich in letzter Zeit so gut mit Kumpel Carlos versteht.

Und das macht er ihr schließlich unter vier Augen im Kiezkauf klar, was nicht ohne Folgen bleiben soll, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Achtung Spoiler!

"Warum schmeißt Du Dich an Carlos ran, willst Du mir eins auswischen, weil ich Nicole heirate?", fragt der Physiotherapeut empört. "Ich schmeiß' mich nicht ran, ich hab' Spaß", entgegnet die Blondine, "Bist Du eifersüchtig?" hakt sie nach.

"So ein Quatsch! Carlos ist mein Kumpel, aber Du tanzt ihn andauernd direkt vor meiner Nase an, das nervt!", beschwert sich Michi. "Ja, weil Du nicht mehr mit mir tanzt! Mit ihm kann ich mich wenigstens n' Moment ablenken von Dir", platzt es aus Lillys Mutter heraus.