GZSZ-Spoiler: Die Neue hat Verwandtschaft im Kiez und verdreht IHM den Kopf

Nicole lädt Michi spontan zu einer Motorrad-Tour ein. © RTL

Nach der Zurückweisung durch Katrin kümmert er sich um Nicole und tröstet sie. Dabei kommen sich die beiden näher und verbringen die Nacht zusammen. Die beiden scheinen wie füreinander geschaffen zu sein.

Als dann am nächsten Morgen der Abschied bevorsteht, hat Nicole eine verrückte Idee: Sie schlägt dem Michi-Man vor, sie spontan auf ihrer Motorrad-Tour zu begleiten. Werden die beiden gemeinsam in den Sonnenuntergang knattern?

Aber ganz so unproblematisch ist die ganze Situation dann doch nicht, denn "dann ist da ja noch Maren, die bald von ihrer Weltreise zurückkommen wird", blickte die 33-Jährige voraus und deutete damit neue Verwicklungen an.

Maren konnte sich nach dem tragischen Tod von Alexander zwar nie richtig auf Michi einlassen, aber wenn sie feststellt, dass er von einer anderen Frau begehrt wird, könnte die Blondine, die zudem auch noch Katrins beste Freundin ist, vielleicht doch die Krallen ausfahren.

Die Leipzigerin Laura Lippmann wird in Episode 7783, die am 9. Juni 2023 ab 19.40 Uhr bei RTL und wie üblich schon eine Woche früher auf RTL+ zu sehen sein wird, erstmals als Nicole in der Daily Soap in Erscheinung treten.