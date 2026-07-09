GZSZ-Spoiler: Yvonne will Jo Gerner zurückgewinnen und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg

Berlin - Längst hat Jo Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Yvonne aus seinem Leben verbannt. Doch seine Ex-Frau möchte nach dem Bruch kitten, was zu kitten ist. Dabei zeigt sie sich sehr kreativ.

Yvonne will wieder zu Gerner durchdringen. © RTL

Achtung, Spoiler!

Weil direkte Annäherungsversuche scheitern, entscheidet sie sich für einen ungewöhnlichen Umweg: Gemeinsam mit Maren erfindet sie die Buchclub-Leiterin Viviane Rabe und beginnt einen literarischen Mailwechsel mit Gerner über den Thriller "Der Nachbar" von dessen Lieblingsautor Sebastian Fitzek (54), der auch zweimal im Kolle-Kiez auftauchen wird.

Ihr kurioser Plan scheint Früchte zu tragen: Zwar hat Gerner keinen blassen Schimmer, dass seine Ex-Frau hinter der ausgedachten Online-Identität steckt, doch dank der intensiven Brieffreundschaft dringt sie wieder zum gerissenen Anwalt durch. Gleichzeitig bekommt die Physiotherapeutin Gewissensbisse.

Für "Yvonne Bode"-Darstellerin Gisa Zach (52) ist die Geschichte vor allem deshalb spannend, weil Yvonne keinen anderen Ausweg mehr sieht. Im Interview mit "RTL" erklärte die Schauspielerin, dass ihre Figur sehr unter der Distanz zu Gerner leidet.

"Yvonne hat schwer daran zu knapsen, dass Gerner seit ihrer Aussage bei der Polizei nicht mehr mit ihr reden will und auch keinen Schritt auf sie zugeht. So bringt sie sich in die Stiftungsarbeit der Gerner Kinderhilfe ein und hofft, wenigstens über diesen Weg mit ihm in Kontakt zu kommen", gab sie Einblick in das Seelenleben ihrer Figur.

Aber: "Jo blockt das offensichtliche Annäherungsmanöver allerdings ab und meidet Yvonne auch in der Bank, wo er kann."