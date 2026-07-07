Darum zittert Sebastian Fitzek vor GZSZ-Fiesling Gerner: "Bloß keine Schwäche zeigen"
Berlin - Vor ihm zittert sogar einer, der andere das Fürchten lehrt: Krimi-Autor Sebastian Fitzek (54) stattet dem Kolle-Kiez einen Besuch ab - als Sebastian Fitzek.
Wo sonst als im Mauerwerk trifft der Thriller-Fan auf ein absolutes GZSZ-Urgestein: Jo Gerner. Obwohl sich Fitzek und Schauspieler Wolfgang Bahro (65) bereits seit Jahren kennen, ist der Respekt groß.
"Normalerweise kontrolliere ich den Horror in meinen Büchern, aber plötzlich Dr. Jo Gerner gegenüberzustehen, hat eine ganz eigene Dynamik! Wolfgang Bahro verkörpert diese Rolle seit Jahren so perfekt, dass man am Set automatisch großen Respekt vor der Figur hat. Wenn man dann weiß, was Gerner in der Serie schon alles durchgezogen hat, zittert man vor der Kamera zumindest insgeheim schon ein bisschen", scherzt der 54-Jährige im RTL-Interview.
Doch nicht nur der ehemalige GZSZ-Fiesling stellte den Bestseller-Autor vor Herausforderungen. "Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen."
Wie es überhaupt zum Treffen der Giganten kommt, daraus macht GZSZ weiterhin ein Geheimnis. Was bisher aber bekannt ist, dass Fitzek eine sehr private Lesung seines Buches "Der Nachbar" halten wird - vor Gerner.
Sebastian Fitzek taucht in zwei GZSZ-Folgen auf
"Diesmal halte ich in der Serie zwar auch eine Lesung, aber ich muss die ganze Zeit hoffen, dass ich den einen oder anderen Texthänger im Buch verstecken kann – bloß keine Schwäche zeigen vor Gerner!", so der Berliner lachend.
Bei der mysteriösen Lesung allein wird es aber nicht bleiben. Fitzek taucht gleich in zwei Episoden auf. Zu sehen am 23. und 24. Juli bei RTL oder bereits eine Woche vorab bei RTL+.
Dabei ist das Zustandekommen des Gastauftritts durchaus kurios. Offenbar führte sein Weg in den Kolle-Kiez nur, weil einer ganz genau zugehört hat.
"Ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass unbedingt ein Auftritt bei GZSZ ein absoluter Traum von mir wäre. Anlässlich meines 20-jährigen Autorenjubiläums erfülle ich mir gerade gerne selbst ein paar Wünsche. Jemand hat das damals mitbekommen, sich gemeldet, und jetzt bin ich tatsächlich hier."
Titelfoto: RTL / Pit Faul