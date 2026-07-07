Darum zittert Sebastian Fitzek vor GZSZ-Fiesling Gerner: "Bloß keine Schwäche zeigen"

Berlin - Vor ihm zittert sogar einer, der andere das Fürchten lehrt: Krimi-Autor Sebastian Fitzek (54) stattet dem Kolle-Kiez einen Besuch ab - als Sebastian Fitzek.

Ein Urgestein hebt den Finger: Sebastian Fitzek (54, l.) sollte vor Jo Gerner besser keine Schwäche zeigen. © RTL / Pit Faul

Wo sonst als im Mauerwerk trifft der Thriller-Fan auf ein absolutes GZSZ-Urgestein: Jo Gerner. Obwohl sich Fitzek und Schauspieler Wolfgang Bahro (65) bereits seit Jahren kennen, ist der Respekt groß.

"Normalerweise kontrolliere ich den Horror in meinen Büchern, aber plötzlich Dr. Jo Gerner gegenüberzustehen, hat eine ganz eigene Dynamik! Wolfgang Bahro verkörpert diese Rolle seit Jahren so perfekt, dass man am Set automatisch großen Respekt vor der Figur hat. Wenn man dann weiß, was Gerner in der Serie schon alles durchgezogen hat, zittert man vor der Kamera zumindest insgeheim schon ein bisschen", scherzt der 54-Jährige im RTL-Interview.

Doch nicht nur der ehemalige GZSZ-Fiesling stellte den Bestseller-Autor vor Herausforderungen. "Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen."

Wie es überhaupt zum Treffen der Giganten kommt, daraus macht GZSZ weiterhin ein Geheimnis. Was bisher aber bekannt ist, dass Fitzek eine sehr private Lesung seines Buches "Der Nachbar" halten wird - vor Gerner.