Überraschung! Dieser Star kehrt nach 27 Jahren zu GZSZ zurück

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27 Jahre nach seinem Ausstieg feiert ein früherer GZSZ-Mädchenschwarm sein überraschendes Comeback.

Von Saskia Hotek

Berlin - Er ist zurück! Oli P. (47) dreht seit dem heutigen Mittwoch wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". 27 Jahre nach seinem Ausstieg feiert der Sänger das überraschende Comeback.

Am Set begann einst seine Karriere: Oliver Petszokat (47) ist zurück an seiner alten Wirkungsstätte.
Am Set begann einst seine Karriere: Oliver Petszokat (47) ist zurück an seiner alten Wirkungsstätte.  © RTL/Anna Riedel

"Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hier zu stehen, löst eine wahnsinnige Nostalgie-Welle in mir aus", erklärte der Schauspieler, der mit bürgerlichen Namen Oliver Petszokat heißt, gegenüber RTL.

"Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten", so der 47-Jährige.

Von 1998 bis 1999 schlüpfte er in die Rolle des Ricky Marquardt. Mit seinem turbulenten Liebesleben und kultigen Auftritten im früheren GZSZ-Café "Fasan" begeisterte die Figur Millionen Zuschauer. Der damals 20-jährige Schauspieler avancierte zum absoluten Mädchenschwarm.

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In seiner letzten Folge stieg Ricky damals in ein Auto und fuhr Richtung Stuttgart. Seitdem hat ihn niemand mehr in Berlin gesehen.

Ob Petszokat nun als gereifter Ricky zurückkehrt oder die GZSZ-Welt in einer völlig neuen Rolle aufmischt, bleibt noch streng geheim. Fans dürften also eifrig spekulieren, wie es nun weitergeht und in den kommenden Folgen nach Indizien suchen.

Drei Tage steht Oli P. in Potsdam-Babelsberg vor der Kamera. Die neuen Folgen mit ihm werden im Herbst dieses Jahres ausgestrahlt.

GZSZ war damals der Durchbruch für Oli P.

Lisa Riecken (damals 49), Oli P. (damals 20) und Hans Christiani (damals 47) erreichten in den 1990er-Jahren ein Millionen-Publikum.
Lisa Riecken (damals 49), Oli P. (damals 20) und Hans Christiani (damals 47) erreichten in den 1990er-Jahren ein Millionen-Publikum.  © RTL

Die Rolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war Ende der 1990er-Jahre das Sprungbrett für Petszokats Karriere. Er wurde innerhalb kürzester Zeit deutschlandweit zum Star.

Parallel zur Schauspielerei stürmte er damals die Charts mit seiner Cover-Version von "Flugzeuge im Bauch", einem Hit von Herbert Grönemeyer (70). Mehr als 1,5 Millionen Mal verkaufte sich die Single, wofür er eine Dreifach-Platin-Schallplatte als Auszeichnung erhielt.

Titelfoto: RTL

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