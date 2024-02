GZSZ-Star ist zurück am Set und kündigt "tolle, intensive Story" an

Felix von Jascheroff (41) ist nach seinem Dschungel-Abenteuer ans GZSZ-Set zurückgekehrt. © RTL / Pascal Bünning

Nach seiner Dschungelcamp-Auszeit, die der 41-Jährige in einem ausführlichen RTL-Interview als "intensiv, aufregend, anstrengend, reflektierend, schlaflos und hungrig" bezeichnete, ist er jetzt also wieder in den Dreh-Alltag im Studio Babelsberg eingetaucht.

Und gleich bei seiner Rückkehr geht es für seine Serien-Figur John Bachmann "direkt mit einer tollen, intensiven Story los", wie von Jascheroff ankündigte.

Im Mittelpunkt steht der bevorstehende Abgang seiner Serien-Ehefrau Laura, denn Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) erwartet ihr zweites Kind und wird voraussichtlich Mitte Februar in ihre Baby-Pause gehen.

"Was ich schon verraten kann und was sehr dramatisch wird: Lauras Abschied. Ich möchte nicht in Johns Haut stecken … Aber auch nicht in ihrer!", deutete der Darsteller an.