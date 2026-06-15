GZSZ-Star wird 50: "Irgendwo tut immer mal etwas weh"

Berlin - Eva Mona Rodekirchen feiert am Montag ihren 50. Geburtstag - Grund zur Sorge bereitet ihr das Alter aber nicht, ganz im Gegenteil.

Maren (v.l.n.r.) sitzt am Tisch mit ihrer Familie: Jonas, Emma und Lilly. Ihre älteste Tochter Tanja hat den Kiez schon lange verlassen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich weiß, dass viele Menschen mit dem Älterwerden hadern, aber das ist bei mir zum Glück nicht so", betont die Schauspielerin in einem RTL-Interview.

Nichtsdestotrotz bemerke sie natürlich, dass sie älter werde: "Irgendwo tut immer mal etwas weh", stellt sie lachend fest. Aber dieses Problem hätten wahrscheinlich auch viele jüngere Menschen, mutmaßt die 50-Jährige.

"Insgesamt finde ich das Älterwerden eigentlich ziemlich cool", behauptet sie. Auch mit Falten habe sie keinerlei Probleme. "Das gehört doch zum Leben dazu", merkt der GZSZ-Star an. Sie wisse, dass viele Menschen das anders sehen, "aber ich bin froh, dass ich das so annehmen kann".

Dieses Selbstverständnis für ihren Körper hatte sie aber nicht immer. "Mit 18 war ich sehr unglücklich mit meiner Figur und habe stark an meinem Äußeren gezweifelt", gibt Eva preis. Ihrem jüngeren Ich würde sie heute sagen, dass das aber gar nicht so wichtig sei.

Andersherum vermisse sie nicht viel aus jüngeren Jahren, außer "vielleicht die Tatsache, dass man morgens aufsteht und nichts weh tut", deutet sie lachend an. "Ich mag die Frau, die ich heute bin."