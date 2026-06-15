GZSZ-Star wird 50: "Irgendwo tut immer mal etwas weh"
Berlin - Eva Mona Rodekirchen feiert am Montag ihren 50. Geburtstag - Grund zur Sorge bereitet ihr das Alter aber nicht, ganz im Gegenteil.
"Ich weiß, dass viele Menschen mit dem Älterwerden hadern, aber das ist bei mir zum Glück nicht so", betont die Schauspielerin in einem RTL-Interview.
Nichtsdestotrotz bemerke sie natürlich, dass sie älter werde: "Irgendwo tut immer mal etwas weh", stellt sie lachend fest. Aber dieses Problem hätten wahrscheinlich auch viele jüngere Menschen, mutmaßt die 50-Jährige.
"Insgesamt finde ich das Älterwerden eigentlich ziemlich cool", behauptet sie. Auch mit Falten habe sie keinerlei Probleme. "Das gehört doch zum Leben dazu", merkt der GZSZ-Star an. Sie wisse, dass viele Menschen das anders sehen, "aber ich bin froh, dass ich das so annehmen kann".
Dieses Selbstverständnis für ihren Körper hatte sie aber nicht immer. "Mit 18 war ich sehr unglücklich mit meiner Figur und habe stark an meinem Äußeren gezweifelt", gibt Eva preis. Ihrem jüngeren Ich würde sie heute sagen, dass das aber gar nicht so wichtig sei.
Andersherum vermisse sie nicht viel aus jüngeren Jahren, außer "vielleicht die Tatsache, dass man morgens aufsteht und nichts weh tut", deutet sie lachend an. "Ich mag die Frau, die ich heute bin."
Eva Mona Rodekirchen träumt von einer Teilnahme bei "Let's Dance"
Ob ihr Ehrentag groß gefeiert wird, wisse sie allerdings gar nicht, denn nachdem alle eine große Party erwartet haben, wollte sie eigentlich gar keine mehr machen. "Ich habe es nicht so mit Regeln", begründet sie ihre Entscheidung.
Stattdessen hat sie sich jetzt eine Überraschungsparty von ihrem Mann gewünscht und wisse nicht, was passieren wird. "Und genau das finde ich schön", erklärt die Promi-Dame.
Seit mehr als 15 Jahren spielt Rodekirchen mittlerweile die Maren Seefeld bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", hat sie denn noch Träume, die sie sich erfüllen möchte? "Ja, unbedingt", stellt sie klar und dabei kann RTL sogar behilflich sein: "Ich würde wahnsinnig gern bei 'Let's Dance' mitmachen."
Sie finde es spannend zu sehen, was man körperlich noch alles lernen könne. "Tanzen, Körperkoordination, Disziplin - das ist eine echte Herausforderung", unterstreicht Eva Mona Rodekirchen.
Einstweilen geht es für die Darstellerin aber bei GZSZ weiter und ihre Figur Maren muss sich fragen, ob ihre beste Freundin Katrin in den Mord an Zoe verwickelt ist. Ihr erfahrt es montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL/Anna Riedel