Blutiger Mord im GZSZ-Kiez: Sie stirbt den Serientod
Berlin - Bereits im September 2023 hatte Zoe bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" scheinbar das Zeitliche gesegnet, tauchte dann aber plötzlich wieder auf - nur um ein weiteres Mal zu sterben.
Achtung, Spoiler!
Sie liegt auf dem Bauch in einer großen Blutlache, ein Armband mit dem Namen ihrer Tochter in der Hand haltend: Zoe Vogt ist tot, und diesmal ist ihr Ableben endgültig!
Konnte sie nach ihrem vermeintlich ersten Serientod gut ein halbes Jahr später doch noch einmal zurückkehren - sie wurde bei einer Geiselnahme vom SEK schwer, aber nicht tödlich verwundet -, wird es jetzt also keine Wiederauferstehung der Ex-Agentin geben.
Damit ist nun also auch endlich klar, wer in dem lange angekündigten Mordfall das Opfer ist. Allerdings wird Zoe vorerst noch nicht ganz von der Bildfläche verschwinden.
Denn GZSZ läutet jetzt "Mörderische Zeiten" ein. "Noch wissen die Zuschauer:innen nicht, wer Zoe ermordet hat, und Zoe begleitet Carlos auch in seinen Träumen", erklärt Darstellerin Lara Dandelion Seibert (33) in einem RTL-Interview.
Mit Zoes Tod endet die Geschichte also noch lange nicht. "Ein Twist, den man so nicht erwartet", blickt der GZSZ-Star voraus, dem der Abschied sehr schwergefallen ist: "Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint."
Toni und "Schmitti" müssen herausfinden, wer Zoe ermordet hat
Schließlich ende nicht nur ihre Rolle, sondern sie müsse auch ein tolles Team verlassen. Dabei sei ihr die Trennung von ihrem Kollegen Patrick Fernandez (41) besonders schwergefallen.
"Die Abschiedsszenen mit Patrick Fernandez, der Carlos spielt, waren für mich sehr emotional und traurig. Ich musste so viel weinen, weil natürlich nicht nur Zoe sich von Carlos, sondern auch Lara sich von Patrick verabschiedet", schildert die 33-Jährige ihren Gefühlszustand.
Aber wie geht es jetzt nach ihrem Dahinscheiden weiter? Mit dem Tod beginnt das eigentliche Drama, denn auf einen Schlag stehen viele GZSZ-Hauptrollen unter Verdacht. Zweifel wachsen, Vertrauen zerbricht - jeder könnte es gewesen sein.
Die Aufgabe, den Schuldigen zu finden, fällt Toni zu, die gemeinsam mit Hauptkommissar Holger "Schmitti" Schmitt die Ermittlungen aufnimmt, in deren Verlauf sie an ihre eigenen Grenzen gerät. "Wir tauchen deutlich tiefer in die Polizeiarbeit ein als bisher", kündigt Olivia Marei (36) an.
Den Tod von Serienbiest Zoe Vogt erlebst Du am 22. April ab 19.40 Uhr bei RTL oder bereits eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner