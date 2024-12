GZSZ startet mit Paukenschlag ins neue Jahr: Steigt dieser Serienliebling aus?

Schauspieler Lars Pape kann die Fans beruhigen: "Michi bleibt der Serie weiterhin erhalten. Ich habe gerade einen weiteren Vertrag mit UFA Serial Drama unterschrieben, worüber ich mich sehr freue", verkündet er in einem RTL-Interview .

Und so kommt es letztendlich, wie es kommen muss: Michi trennt sich von Maren! Heißt das aber gleichzeitig auch, dass der Serienliebling aus der Daily Soap aussteigt?

Für Maren (gespielt von Eva Mona Rodekirchen, 48) und Michi (Lars Pape, 53) gibt es nämlich kein Zurück mehr, denn er fühlt sich nicht als echter Teil ihrer Familie. Immer wenn es gilt, wichtige Entscheidungen zu treffen, bleibt er außen vor, so sein Gefühl, das bei ihrem Spanien-Trip erneut bestätigt wurde.

Yvonne und Michi wollen gemeinsam ihren Lieblingsverein Blau-Weiß Haspe retten. © RTL / Rolf Baumgartner

Allerdings dann ohne Maren an seiner Seite. "Das fühlt sich seltsam an, weil Eva im Prinzip von Anfang an meine Hauptspielpartnerin war und wir uns blind verstanden haben", erklärt der GZSZ-Star.

Als Pape von der bevorstehenden Trennung erfuhr, sei er geschockt gewesen. "Und zur Verarbeitung dieses Schocks habe ich mehr als nur einen Tag gebraucht", betont er, denn diese Wendung habe sowohl für die Figur Michi als auch für ihn als Darsteller Konsequenzen.

Dennoch hofft Pape, dass sich Maren und Michi in Freundschaft verbunden bleiben, "auch wenn sie ihm vielleicht schon bald einen Grund für Eifersucht liefern wird", deutet der 53-Jährige einen neuen Mann im Leben der Blondine an.

Michi muss sich währenddessen einer anderen schweren Aufgabe widmen, denn seinem Lieblingsverein Blau-Weiß Haspe drohen die Insolvenz und der Zwangsabstieg. "Dafür setzt er, gemeinsam mit Yvonne, alle Hebel in Bewegung", kündigt Lars Pape mehr Screentime mit Kollegin Gisa Zach (50) an.

Wie es genau zur Trennung von Maren und Michi kommt, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.