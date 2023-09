GZSZ: Steht damit dem Liebes-Comeback bei LuMo nichts mehr im Weg?

Berlin - Es war nur ein Kuss, aber dieser könnte alles verändern! Bei Luis und Moritz herrschte lange Zeit Eiszeit, nun aber nähert sich das einstige GZSZ-Traumpaar wieder an.

Bei Luis und Moritz knistert es immer wieder. © RTL / Rolf Baumgartner

Für Mo war schon länger klar: Luis ist seine Nummer eins. Ein Trip sollte eigentlich helfen, mit dem Liebes-Aus endlich damit abzuschließen, doch kaum zurück im Kolle-Kiez, muss er sich eingestehen, dass er noch immer Gefühle für Tonis Bruder hat.

Reinen Tisch hat er allerdings noch immer nicht gemacht. Das übernehmen andere, wie ein Vorschau-Clip bereits zeigt. Ausgerechnet Tonis Ex-Freund Erik lässt die Liebes-Bombe platzen.

"Denkst du, da läuft wieder was", will Erik von Tuner wissen. "Was weeß ik, du wohnst doch mit Moritz zusammen", ist Tuner aber keine große Hilfe.

Erik hatte schon beim Verpacken des Hochzeitsgeschenks für Michi einen intimen Moment zerstört und sorgt nun für eine peinliche Situation, denn Luis und Moritz hören im Bad das Gespräch mit an: "Also wenn du mich fragst, der ist immer noch übelst verknallt!"