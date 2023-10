GZSZ: Toni ist wieder da und es wird sofort unangenehm

Die Ahrens-Geschwister sind wieder vereint: Luis hat seine Schwester Toni (r.) zurück. © RTL / Rolf Baumgartner

Dort wartet allerdings prompt eine unangenehme Begegnung. Kaum zurück in Berlin trifft Toni gleich auf ihren Ex Erik.

Beide sind darum bemüht, sich nichts anmerken zu lassen: Kein Wort über die schmerzhafte und vermeidbare Trennung, stattdessen peinliches Schweigen und gequälter Smalltalk, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Krass mit dem BER!", bemerkt Erik. "Mit dem Koffer, ja. Wenn wir so arbeiten würden", antwortet Toni daraufhin.

Arbeiten ist auch ein gutes Stichwort. Während ihres Aufenthalts in New York hat Erik alles versucht die Fernbeziehung am Laufen zu halten. Toni aber hat sich aus seiner Sicht zu sehr in die Arbeit gestürzt. So wurde aus einem geplanten Urlaub mehrmals nichts.

Als dann der Ex-Knacki auch noch den Pass fälschen ließ, zog Toni die Reißleine und trennte sich. Nun aber das Aufeinandertreffen. Besser wird das Gespräch aber nicht: "Und wie war's noch in New York?", will Erik wissen. Toni aber ist wenig gesprächig: "Viel work, wenig balance."