Dieser GZSZ-Star ist zurück am Set und hat ein "Mitbringsel" im Gepäck

Am gestrigen Dienstag hatte die Toni-Darstellerin ihren ersten Drehtag nach rund einjähriger Abstinenz, und es war "wie eine Rückkehr nach Hause", erklärte die 33-Jährige in einem RTL-Interview . Dabei durfte sie sich gleich als Horror-Clown für eine Halloween-Party verkleiden.

Wie geht es mit Toni ohne Erik weiter und was hat es mit diesem geheimnisvollen "Mitbringsel" auf sich? © RTL / Anna Lena Riedel

Und dann hat Olivia in der Maske gleich einen "neuen Haarstyle" bekommen, wie die Schauspielerin bei Instagram berichtete - Toni kehrt also mit einer neuen Frisur aus New York City zurück, aber das ist noch nicht alles.

"Außerdem gibt es da ja noch dieses Mitbringsel aus den USA, was sie so schnell erstmal nicht loswird", wirft der GZSZ-Star einen Blick voraus, ohne näher darauf einzugehen, und kündigt an: "Es wird sehr spannend, wenn ich dann in einigen Wochen auch wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein werde!"

Denn so lange müssen sich die TV-Zuschauer aufgrund der circa sechswöchigen Vorlaufzeit noch gedulden, bis sie ihren Liebling wieder in der Vorabendserie zu Gesicht bekommen.

Wie es bei der Daily Soap bis zu Antonias Rückkehr weitergeht, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.