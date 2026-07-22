GZSZ-Überraschung: Maria Wedig steigt nach neun Jahren aus der RTL-Soap aus!

Berlin - Viele Jahre gehörte sie fest zum Kolle-Kiez, jetzt heißt es Abschied nehmen: Maria Wedig (42) verlässt " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ". Der letzte Auftritt ihrer Serienfigur Nina Klee hat es noch einmal in sich.

Am 13. August zeigt RTL die letzte Folge mit Maria Wedig (42) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". © Rolf Baumgartner/RTL/dpa

Seit 2017 verkörperte die Schauspielerin die Rolle der Nina Klee und wurde nur während ihrer Babypause kurzzeitig aus der Serie geschrieben.

Am 13. August flimmert nun die letzte Folge mit der Schauspielerin über die Bildschirme. In Episode 8585 übernimmt Nina die Verantwortung für die Tode der Figuren Zoe und Carlos – ein emotionales Finale, das ihre Geschichte endgültig abschließt.

Zum Abschied findet RTL nochmal deutliche Worte: "Mit Maria Wedig verabschiedet sich (...) eine Schauspielerin, die GZSZ seit 2017 mit ihrer Authentizität und emotionalen Tiefe bereichert hat."

Auch bei ihren Kollegen am Set sorgt der Abschied für Wehmut. Schauspieler Niklas Osterloh (37) findet emotionale Worte: "Es tut sehr weh und es ist sehr traurig, dass du gehst."

Schauspielerisch hinterließ Maria bei ihren Kollegen ebenfalls einen bleibenden Eindruck. "Du hast in den letzten Monaten einfach bewiesen, dass du eine Granatenschauspielerin bist. Ich habe Gänsehaut gehabt, als ich die ganzen Abnahmen gesehen habe. Du kannst so, so, so stolz auf dich sein", erklärt Chryssanthi Kavazi (37). Sie werde Maria sehr vermissen.