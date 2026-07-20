GZSZ: Wird sich Yvonne endlich als Vivian zu erkennen geben?
Berlin - Um Joachim wieder näherzukommen, hat Yvonne bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" das Alter Ego Vivian Rabe erschaffen, aber wie kann sie sich ihm jetzt zu erkennen geben?
Denn der gerissene Geschäftsmann ist tatsächlich auf die Nachrichten der vermeintlichen Buchclub-Leiterin angesprungen und hat sich ihr ein Stück weit geöffnet. Yvonne will er aber trotzdem nicht wieder in sein Herz lassen.
Das bekommt die sympathische Physiotherapeutin bei Galavorbereitungen für die Gerner-Stiftung zu spüren, von denen sie Jo kurzerhand abzieht. Aber so leicht lässt seine Ex nicht locker und trifft ihn mit ihrer Idee für das Eröffnungsevent unerwartet mitten ins Herz.
Also fasst sie schließlich wieder Mut und beschließt, sich als Vivian zu outen. Dafür will sie allerdings einen ganz besonderen Anlass schaffen und ausgerechnet mit Matildas Hilfe gelingt es ihr dann auch, Joachims Lieblingsautor, Sebastian Fitzek (54), für eine private Lesung zu gewinnen.
Doch am Tag der Wahrheit beschleichen Yvonne erneut Zweifel, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Maren, wenn ich da stehe, anstatt Vivian, dann ...", äußert sie ihre Bedenken. "Dann wirst Du es ihm erklären - groß, breit und sehr charmant - und er wird es ganz rührend finden", stärkt die Chaos-Blondine ihr den Rücken.
Yvonne verlässt in letzter Sekunde der Mut
Also fasst sich Moritz' Mutter schließlich ein Herz und macht sich auf den Weg ins "Mauerwerk", wo Jo schon ungeduldig auf die Ankunft seiner Gönnerin wartet.
Voller Vorfreude und mit einem Lächeln im Gesicht betritt sie den Club. Doch als sie ihren Liebsten vom Treppenabsatz aus in einem Stuhl sitzen sieht, beschleicht sie erneut ein mulmiges Gefühl.
Als Joachim dann plötzlich hochblickt, bekommt Yvonne kalte Füße und versteckt sich in letzter Sekunde hinter einem Pfeiler. Hat Jo sie etwa bemerkt?
Offenbar nicht, denn Gerner ist äußerst verwundert, dass Vivian nicht zu ihrem großen Abend auftaucht, auch wenn er das Treffen mit Fitzek sichtlich genießt. Währenddessen denkt Yvonne, dass sie es sich jetzt auch als Vivian mit Joachim verscherzt hat.
Sie kommt zu dem Entschluss, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ob die beiden doch wieder zueinanderfinden, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL