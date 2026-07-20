GZSZ: Wird sich Yvonne endlich als Vivian zu erkennen geben?

Berlin - Um Joachim wieder näherzukommen, hat Yvonne bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " das Alter Ego Vivian Rabe erschaffen , aber wie kann sie sich ihm jetzt zu erkennen geben?

Yvonne setzt alles daran, das Herz und vor allem das Vertrauen von Joachim zurückzugewinnen. © RTL / Rolf Baumgartner

Denn der gerissene Geschäftsmann ist tatsächlich auf die Nachrichten der vermeintlichen Buchclub-Leiterin angesprungen und hat sich ihr ein Stück weit geöffnet. Yvonne will er aber trotzdem nicht wieder in sein Herz lassen.

Das bekommt die sympathische Physiotherapeutin bei Galavorbereitungen für die Gerner-Stiftung zu spüren, von denen sie Jo kurzerhand abzieht. Aber so leicht lässt seine Ex nicht locker und trifft ihn mit ihrer Idee für das Eröffnungsevent unerwartet mitten ins Herz.

Also fasst sie schließlich wieder Mut und beschließt, sich als Vivian zu outen. Dafür will sie allerdings einen ganz besonderen Anlass schaffen und ausgerechnet mit Matildas Hilfe gelingt es ihr dann auch, Joachims Lieblingsautor, Sebastian Fitzek (54), für eine private Lesung zu gewinnen.

Doch am Tag der Wahrheit beschleichen Yvonne erneut Zweifel, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Maren, wenn ich da stehe, anstatt Vivian, dann ...", äußert sie ihre Bedenken. "Dann wirst Du es ihm erklären - groß, breit und sehr charmant - und er wird es ganz rührend finden", stärkt die Chaos-Blondine ihr den Rücken.