Toni steht bei GZSZ vor Scherbenhaufen und "wird nie wieder dieselbe sein"
Berlin - Für Toni bricht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" binnen kürzester Zeit zum dritten Mal die Welt zusammen - eine emotionale Krise, die Spuren hinterlassen wird.
Achtung, Spoiler!
Erst wird sie von Erik betrogen, dann erfährt sie, dass ausgerechnet ihre Mutter die gesuchte Doppelmörderin ist und schließlich, dass sie gar nicht von Nina zur Welt gebracht wurde.
"Nachdem Toni erfährt, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist und sie ihr ganzes Leben belogen wurde, wird sie nie wieder dieselbe sein", deutet Olivia Marei (36) in einem RTL-Interview an.
Dieses düstere Geheimnis werde ihre komplette Identität erschüttern. "Sie muss erst einmal alle Scherben aufsammeln und sich die Frage stellen: Wer bin ich eigentlich?", gibt die Schauspielerin einen Einblick ins Seelenleben ihrer Figur. "Das wird sie nachhaltig verändern."
Für die 36-Jährige ist diese Story die emotionalste und herausforderndste ihrer bisherigen Zeit bei der Daily Soap. "Ich glaube, dieser Moment ist der krasseste, den ich je bei GZSZ gespielt habe", merkt sie an.
Als Toni erfährt, dass ihre Mutter Zoe und Carlos getötet hat, ist "ihr erster körperlicher Impuls sogar, dass sie sich übergeben muss. So extrem ist diese Schockreaktion", untermauert Marei.
Eine Szene ist Olivia Marei besonders in Erinnerung geblieben
Solche emotionalen Szenen spielen zu dürfen, sei etwas ganz Besonderes, auch wenn es nach Aussage der Promi-Dame körperlich und mental unglaublich anstrengend war. Besonders eine Szene blieb ihr demnach in Erinnerung, an deren Entstehung sie sogar selbst großen Anteil hatte.
Gemeint ist die Sequenz auf dem Kiez, in der die Polizistin ihre ganze Wut und Verzweiflung hinausschreit. "Der Schrei war ursprünglich gar nicht geplant", berichtet der GZSZ-Star.
Sie habe vorgeschlagen, dass Toni einfach laut herausschreit, weil Worte in so einem Moment gar nicht mehr ausreichen. "Dass genau dieser Take in der Folge geblieben ist, freut mich sehr."
Übrigens sei es auch für die Darstellerin selbst ein regelrechter Schock gewesen, als sie erfuhr, dass Nina die Täterin ist, denn das war ihren Angaben zufolge auch hinter den Kulissen lange nicht bekannt. "Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet", verrät Olivia Marei.
Wie es nach der schockierenden Enthüllung mit Toni und Nina weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner