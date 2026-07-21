Toni steht bei GZSZ vor Scherbenhaufen und "wird nie wieder dieselbe sein"

Berlin - Für Toni bricht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " binnen kürzester Zeit zum dritten Mal die Welt zusammen - eine emotionale Krise, die Spuren hinterlassen wird.

Toni (l.) will unbedingt begreifen, warum ihre Mutter Zoe und Carlos getötet hat. © RTL

Achtung, Spoiler!

Erst wird sie von Erik betrogen, dann erfährt sie, dass ausgerechnet ihre Mutter die gesuchte Doppelmörderin ist und schließlich, dass sie gar nicht von Nina zur Welt gebracht wurde.

"Nachdem Toni erfährt, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist und sie ihr ganzes Leben belogen wurde, wird sie nie wieder dieselbe sein", deutet Olivia Marei (36) in einem RTL-Interview an.

Dieses düstere Geheimnis werde ihre komplette Identität erschüttern. "Sie muss erst einmal alle Scherben aufsammeln und sich die Frage stellen: Wer bin ich eigentlich?", gibt die Schauspielerin einen Einblick ins Seelenleben ihrer Figur. "Das wird sie nachhaltig verändern."

Für die 36-Jährige ist diese Story die emotionalste und herausforderndste ihrer bisherigen Zeit bei der Daily Soap. "Ich glaube, dieser Moment ist der krasseste, den ich je bei GZSZ gespielt habe", merkt sie an.

Als Toni erfährt, dass ihre Mutter Zoe und Carlos getötet hat, ist "ihr erster körperlicher Impuls sogar, dass sie sich übergeben muss. So extrem ist diese Schockreaktion", untermauert Marei.