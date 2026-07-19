GZSZ: Als Julian ihn zur Rede stellt, gerät Nihat in Erklärungsnot
Berlin - Nihat ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" das Luxusleben zu Kopf gestiegen, das ihm Matilda und Julian vorleben. Um dazuzugehören, setzt er alles aufs Spiel ... und fliegt auf.
Mehrfach hat er Firmengelder auf sein privates Konto abgezweigt, um mit seinem Insiderwissen an der Börse zu spekulieren. Zwar verzockt er sich dabei nicht, aber jede Transaktion hinterlässt natürlich Spuren.
Als ihn seine Schwester aus Hamburg vollkommen überraschend besucht, bringt Liz ihn zunächst schnell auf andere Gedanken. Als er aber erfährt, dass sie in Geldnot steckt, lässt Nihat sich erneut zum Traden verleiten ... mit unangenehmen Folgen.
Denn Julian ist ihm längst auf die Schliche gekommen und die jüngste Transaktion lässt den Referenten endgültig in der Bank auffliegen. Bislang weiß aber nur Julian von dem Vergehen und stellt ihn zur Rede, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Ich hab keine Ahnung, wie das passieren konnte", erklärt Nihat seinem Chef und erntet dafür nur eine verständnislose Geste. "Wahrscheinlich der Restalkohol", versucht er sich herauszureden.
"Ja und dann saß meine Schwester neben mir und hat mit mir geredet - ich muss die Konten vertauscht haben", deutet er ein Versehen als Ursache für die vermeintliche Fehl-Überweisung an.
Julian konfrontiert Nihat mit der Veruntreuung von Bank-Geldern
Julian glaubt ihm allerdings kein einziges Wort mehr, denn er ist längst dahinter gekommen, dass es sich nicht um einen einmaligen Ausrutscher handelt. "Das ist Dir in letzter Zeit aber öfter passiert", konfrontiert er Nihat mit der Veruntreuung.
"20.000 Euro, 240.000 Euro, 250.000 Euro", zählt er auf und hält ihm als Beweis einen Ausdruck vor die Nase, sodass sein Angestellter in arge Erklärungsnot gerät.
Nihat bleibt schließlich nichts anderes übrig, als einzugestehen, dass er mit den Geldern der Bank an der Börse spekuliert hat.
Damit wäre sein Job bei der Gerner Bank wohl futsch, denn er muss befürchten, dass Julian ihn bei Joachim verrät und was der von Untreue hält muss beispielsweise Yvonne gerade am eigenen Leib erfahren.
Also richtet Nihat einen letzten verzweifelten Appell an Julian und auch bei seiner Schwester muss er sich erklären, damit sie ihn nicht für einen reichen Snob hält. Ob er damit Erfolg haben wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL