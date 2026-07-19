GZSZ: Als Julian ihn zur Rede stellt, gerät Nihat in Erklärungsnot

Berlin - Nihat ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " das Luxusleben zu Kopf gestiegen, das ihm Matilda und Julian vorleben. Um dazuzugehören, setzt er alles aufs Spiel ... und fliegt auf.

Nihat lässt sich mit den Firmengeldern auf ein gefährliches Spiel ein. © RTL

Mehrfach hat er Firmengelder auf sein privates Konto abgezweigt, um mit seinem Insiderwissen an der Börse zu spekulieren. Zwar verzockt er sich dabei nicht, aber jede Transaktion hinterlässt natürlich Spuren.

Als ihn seine Schwester aus Hamburg vollkommen überraschend besucht, bringt Liz ihn zunächst schnell auf andere Gedanken. Als er aber erfährt, dass sie in Geldnot steckt, lässt Nihat sich erneut zum Traden verleiten ... mit unangenehmen Folgen.

Denn Julian ist ihm längst auf die Schliche gekommen und die jüngste Transaktion lässt den Referenten endgültig in der Bank auffliegen. Bislang weiß aber nur Julian von dem Vergehen und stellt ihn zur Rede, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Ich hab keine Ahnung, wie das passieren konnte", erklärt Nihat seinem Chef und erntet dafür nur eine verständnislose Geste. "Wahrscheinlich der Restalkohol", versucht er sich herauszureden.

"Ja und dann saß meine Schwester neben mir und hat mit mir geredet - ich muss die Konten vertauscht haben", deutet er ein Versehen als Ursache für die vermeintliche Fehl-Überweisung an.