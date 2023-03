GZSZ-Yvonne stellt Laura zur Rede: "Du lügst, du manipulierst"

Yvonne (l.) stellt Laura zur Rede. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Vlederbag-Designerin erwies erneut mehrfach, wie intrigant und manipulativ sie ist. Sie fingierte einen Überfall auf das "Mauerwerk" samt Schutzgelderpressung und schreckte damit vor nichts zurück, um an das Geld von Jo Gerner zu kommen.

Damit wollte die Clubbesitzerin ihren finanziellen Nöten entrinnen, denn: Das Geld aus einem Kredit, den sie ursprünglich für ihren Laden aufgenommen hatte, gab sie Moritz, damit dieser seine Schulden begleichen konnte.

Wie die GZSZ-Vorschau zeigt, stellt Yvonne Laura nun zur Rede. "Weißt du, was ich für eine Angst um dich hatte?", konfrontiert sie ihre durchtriebene Tochter. Laura stehen die Tränen in den Augen und es scheint so, als wäre sie einsichtig. "Ich weiß, und es war daneben", gibt sie augenscheinlich wehmütig zu.

Yvonne hält indes einige Momente inne, denn sie weiß, dass sie ihrer Tochter nicht leichtgläubig auf den Leim gehen kann. Es ist immerhin nicht das erste miese Spiel, das Laura betrieben hat. "Wie hast du das mit dem gemacht? Wie, Laura?", will sie wissen.