GZSZ: Zoe will Jo Gerner fertigmachen und hofft dabei auf IHRE Hilfe

Berlin - Wie heißt es so schön: Die Katze lässt das Mausen nicht, und so plant auch Zoe bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " die nächste Intrige gegen ihr erklärtes Lieblingsziel Jo Gerner!

Matilda ist von dem Resultat des Gutachtens tief enttäuscht, sucht aber trotzdem die Nähe zu ihrem Vater. Zoe versucht herauszufinden, was Gerners Tochter tatsächlich im Schilde führt und macht ihr ein unmoralisches Angebot, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Als ein Brief auftaucht , in dem er sich von seinen Kindern abwendet, bestreitet Joachim diesen vor langer Zeit geschrieben zu haben. Ein Gutachten soll die Wahrheit ans Licht bringen, doch Zoe fängt das Ergebnis ab und fälscht das Schreiben.

Findet Zoe (r.) ausgerechnet in Matilda eine Partnerin in Crime? © RTL / Rolf Baumgartner

"Er hat Dich also vor mir gewarnt? Ich hab mit offenen Karten gespielt, er hat nichts Nettes über mich zu erzählen, ich aber auch nicht über ihn", erklärt Zoe ihr bei einem Besuch in der Eventagentur.

"Er ist mein Vater", wiegelt Matilda ab, doch die Schnüfflerin kauft ihr den plötzlichen Sinneswandel nicht ab. Gerner habe sich nie für Matilda oder ihren Bruder interessiert.

Erst als seine Prinzessin bis nach Japan geflüchtet sei, habe er sich wieder an seine anderen Kinder erinnert, giftet die Intrigantin. "Come on! Du weißt schon, dass er Dich fallen lässt, sobald Johanna wieder da ist!", versucht sie weiter Zwietracht zu sähen.

Dann geht sie in die Offensive: "Wir haben dieselben Interessen, Matilda", erklärt sie Gerners Tochter, die nicht weiß, wovon Zoe spricht. "Ein Mann, eine Bank, eine ehrgeizige Mitarbeiterin und eine enttäuschte Tochter - nehmen wir Gerner alles weg, zusammen können wir das schaffen", offenbart die Giftspritze ihren Plan.

Ob sich Matilda auf den Pakt mit der Teufelin einlassen wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.