Nächster GZSZ-Star legt XXL-Pause ein: "Will in die Welt hinausgehen"

Berlin - Das kommt überraschend: In einem neuen Handlungsstrang rund um Rosa Lehmann und Jo Gerner nimmt dessen Tochter Johanna bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " eine wichtige Rolle ein - es wird aber auch ihr vorerst letzter großer Auftritt sein.

Eine Verbeugung zum Abschied: Charlott Reschke (19) wird "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" für längere Zeit verlassen. © RTL / Anna Riedel

Mit ihrer neuen Intrige will die Geschäftsfrau sich an ihrem Widersacher rächen und seine Familie zerstören. Dafür bringt sie ein dunkles Familiengeheimnis von Joachim ans Tageslicht.

Im Mittelpunkt steht dabei Johanna, die erfährt, dass ihre Mutter sie eigentlich gar nicht haben wollte und für zwei Millionen Euro an ihren Vater "verkauft" werden sollte. Da der Deal platzte, entführte Jo die gemeinsame Tochter und ließ Katrin in dem Glauben, dass sie tot sei.

Damit ist bei der beliebten Daily Soap also wieder einmal Drama pur angesagt - für Johanna-Darstellerin Charlott Reschke (19) zum vorerst letzten Mal, denn sie wird eine längere Pause einlegen.

Die 19-Jährige, die bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr in der TV-Serie mitspielt, hat nämlich im Juni ihr Abitur bestanden und möchte jetzt "erst einmal in die Welt hinausgehen", wie sie in einem RTL-Interview verriet.