Netz-Hass gegen Lara Dandelion Seibert: GZSZ-Star äußert sich

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " verkörpert Lara Dandelion Seibert (32) die Rolle der kaltblütigen Ex-Profikillerin Zoe. Im wahren Leben pflegt die Schauspielerin einen ebenso professionellen Umgang: Anfeindungen in den sozialen Medien lassen sie einfach kalt.

Im Kolle-Kiez schreckt die fiese Intrigantin vor nichts zurück und geht über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen. Dabei nahm sie auch den Tod ihres Erzrivalen Jo Gerner billigend in Kauf . Da nimmt es nicht wunder, wenn die Zuschauer um das Leben des Serienlieblings bangen müssen.

Demnach seien die Fan-Lager gespalten. Während manche die Ex-Agentin zum Teufel wünschen würden, hätten andere sie in ihr Herz geschlossen und als Teil des GZSZ-Kosmos umarmt.

Im Interview mit " t-online " ging es um die Rezeption ihres Seriencharakters, an dem immer wieder erhitzt geführte Diskussionen aufleben.

Die 32-Jährige verkörpert eine knallharte Ex-Agentin. © RTL / Anna Riedel

Doch genauso ist Zoe in der beliebten Vorabendserie angelegt. "Die Rolle soll polarisieren. Was die Menschen daraus machen, liegt nicht in meiner Hand. Wenn mich Menschen auf der Straße ansprechen, habe ich bisher nur positives Feedback bekommen", erläuterte Seibert weiter.

Ob die Ex-Agentin dem Kolle-Kiez erhalten bleibt, steht allerdings in den Sternen. Hierzu erklärte Seibert die Konstellationen: "Ich liebe es, Zoe zu spielen. Wie sich Geschichten bei uns entwickeln, wissen wir aber nie, und das ist ja auch Teil des Jobs. Solange die Geschichte spannend ist, bleibe ich gern Zoe."

Und weiter ausführend: "Ich liebe an diesem Job, dass ich mich weiterentwickle, dass die Rolle sich weiterentwickelt, und solange mich das als Spielerin interessiert, kann ich eine Rolle auch lange spielen."

