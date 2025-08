Jetzt läuten bei GZSZ die Hochzeitsglocken: Dieser Auftritt ist die Kirsche auf der Torte

Erik und Toni sehen sich bei ihrer Reise nach Dänemark mit Hindernissen konfrontiert. © RTL

Schon die Suche nach der Location stellte sich als schwierig heraus. Hinzu kam auch noch die volle Dröhnung Gefühlschaos, so hat Matilda auch beim Ex-Knacki mehr in ihm bewirkt, als ihm lieb ist.

GZSZ-Fans fürchteten gar ein Liebes-Aus, doch Erik trifft endlich eine Entscheidung. Es kann nur eine geben - und das ist Toni!

Achtung, Spoiler!

Damit gerät Gerners Tochter ins Hintertreffen. Sie lenkt sich mit Nihat ab und bringt mit ihm die Laken zum Glühen. Noch im Büro schlafen sie leidenschaftlich miteinander. Erik sorgte zuvor für klare Verhältnisse: Zwischen ihm und ihr sei es nur aus Mitleid zum Kuss gekommen.

Das Hochzeitspaar in spe macht Nägel mit Köpfen: In Dänemark wollen sie in den Hafen der Ehe schippern. Nach den Irrungen und Wirrungen der Vergangenheit stellt sich die Frage, ob alles glattlaufen wird. Kommt endlich zusammen, was zusammengehört? Nach einigen Hindernissen wird doch noch alles gut: Retter in der Not war ein Traktorfahrer.