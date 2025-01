Neue Frauen-Geschichte bei GZSZ: Was geht da bei Flo und Nina?

Nach einer Trauerfeier für ihren kürzlich verstorbenen Mann Pedro verabschiedet sich Nina von Flo im "Vereinsheim". "Danke schön, für alles", lässt sie lächelnd wissen. Diese Worte gehen Flo runter wie Öl und lösen sichtbar etwas in ihr aus.

Jetzt deutet sich allerdings wieder eine romantische Storyline zwischen zwei Frauen an - ob Flos Gefühle für Nina aber nur einseitig sind oder sie von ihrem Schwarm womöglich doch erwidert werden, wird sich zeigen.

Flo (l.) versucht, ihre Gefühle für Nina vor Alicia herunterzuspielen. © RTL / Rolf Baumgartner

Das bleibt auch Alicia nicht verborgen. "Nina also, die Frau aus Deinen Träumen? Hast Du einen Crush auf sie?", hakt sie bei ihrer Kollegin nach, die sich ertappt fühlt.

"Nein", bestreitet Flo das Offensichtliche, was Alicia mit einem Lächeln quittiert. "Also, irgendwie schon", rückt Flo endlich mit der Wahrheit heraus. "Ich weiß nicht, sie hat gerade ihren Mann verloren und ich bin mit Jonas zusammen", versucht sie ihre Gefühle herunterzuspielen.

"Ja, aber mit ihr verbringst Du mehr Zeit, da können die Hormone schonmal mit einem durchgehen", bemerkt ihre Gesprächspartnerin, woraufhin Flo feststellt, dass sie sich wahrscheinlich nur in die Sache hineingesteigert habe, aber gleichzeitig sehnsüchtig in die Richtung blickt, in die Nina zuvor verschwunden ist.

Hier knistert es gewaltig, also auf der Seite von Flo jedenfalls. Ob sich Nina tatsächlich auf eine Liaison mit ihr einlassen könnte, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf bei RTL+.