RTL streicht GZSZ und Co aus Programm: Der Grund ist rund

Die GZSZ-Stars müssen am kommenden Dienstag dem Fußball weichen. © RTL / Anna Riedel

Aber keine Sorge, der Sender hat die beliebte und erfolgreiche Daily Soap natürlich nicht gänzlich aus dem täglichen Vorabendprogramm verbannt, sondern nur am kommenden Dienstag.

Denn dann übernimmt König Fußball das Zepter bei der TV-Anstalt in Köln. RTL strahlt in Kooperation mit Magenta TV nämlich insgesamt zwölf von 51 Spielen der EM 2024 in Deutschland live und exklusiv im Free-TV aus.

Da bis auf eine dieser Begegnungen der Anpfiff jeweils um 15 Uhr erfolgt, ist GZSZ bislang nur ein einziges Mal von einem Ausfall betroffen. Allerdings sind erst sechs der zwölf Partien genau terminiert, sodass weitere Streichungen nicht ausgeschlossen sind.

Am 18. Juni steigt ab 18 Uhr das Duell zwischen der Türkei und EM-Neuling Georgien. Da RTL mit Vorberichten aber bereits ab 17 Uhr auf Sendung geht, ist nicht nur GZSZ von der Programmänderung betroffen.