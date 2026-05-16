"Dreharbeiten abgebrochen": GZSZ-Star Timur Ülker meldet sich mit Foto aus der Notaufnahme

Berlin - Sorge um Schauspieler Timur Ülker (36): Der GZSZ-Star hat sich mit gesundheitlichen Problemen aus der Notaufnahme gemeldet.

Timur Ülker (36) hat Sorge mit der Leiste. (Archivbild) © Oliver Ziebe/TVNOW /dpa

In einer Instagram-Story veröffentlichte der 36-Jährige ein Foto aus dem Krankenhaus. Darauf zu sehen waren unter anderem ein Krankenhausbett und eine Infusion.

Der Schauspieler schrieb dazu: "Notaufnahme wegen der gebrochenen Leiste … Dreharbeiten abgebrochen, melde mich mit Updates."

Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage von "RTL": "Timur Ülker wurde heute nach den Dreharbeiten zu GZSZ medizinisch behandelt, nachdem sich eine bereits bekannte gesundheitliche Problematik, ein Leistenbruch, möglicherweise nach dem Golfen in der Freizeit, bemerkbar gemacht hat. Er befindet sich in ärztlicher Betreuung und wird medizinisch versorgt."

Und weiter: "Die Produktion ist informiert und unterstützt u. a. mit allen notwendigen und organisatorischen Anpassungen - zum Beispiel wie heute im Dreh-Ablauf. Weitere medizinische oder produktionstechnische Details können derzeit noch nicht kommentiert werden. Unserem Schauspieler Timur Ülker wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung."