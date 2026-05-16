"Dreharbeiten abgebrochen": GZSZ-Star Timur Ülker meldet sich mit Foto aus der Notaufnahme
Berlin - Sorge um Schauspieler Timur Ülker (36): Der GZSZ-Star hat sich mit gesundheitlichen Problemen aus der Notaufnahme gemeldet.
In einer Instagram-Story veröffentlichte der 36-Jährige ein Foto aus dem Krankenhaus. Darauf zu sehen waren unter anderem ein Krankenhausbett und eine Infusion.
Der Schauspieler schrieb dazu: "Notaufnahme wegen der gebrochenen Leiste … Dreharbeiten abgebrochen, melde mich mit Updates."
Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage von "RTL": "Timur Ülker wurde heute nach den Dreharbeiten zu GZSZ medizinisch behandelt, nachdem sich eine bereits bekannte gesundheitliche Problematik, ein Leistenbruch, möglicherweise nach dem Golfen in der Freizeit, bemerkbar gemacht hat. Er befindet sich in ärztlicher Betreuung und wird medizinisch versorgt."
Und weiter: "Die Produktion ist informiert und unterstützt u. a. mit allen notwendigen und organisatorischen Anpassungen - zum Beispiel wie heute im Dreh-Ablauf. Weitere medizinische oder produktionstechnische Details können derzeit noch nicht kommentiert werden. Unserem Schauspieler Timur Ülker wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung."
Timur Ülker verletzte sich beim "RTL Turmspringen"
Schon am 14. Mai hatte der Soap-Star auf Instagram berichtet: "Ich gehe so wie ein bisschen mit dem Holzbein." Demnach hatte er Schmerzen in der Leiste, die ihm Probleme beim Gehen bereiteten.
Daraufhin kündigte er ein Arztgespräch an, um eine etwaige Operation zu besprechen. Einen Tag darauf machte die Leiste wieder Ärger - und das wirkte sich auf die Arbeit aus.
Für Ülker ist es nicht der erste gesundheitliche Rückschlag. Schon vor gut drei Jahren verletzte er sich bei einem Sprung vom Drei-Meter-Brett, als er am "RTL Turmspringen" teilnahm.
Damals sagte er dem Kölner Privatsender "Ich habe mich gegen eine OP entschieden, weil der Bruch klein ist, aber es besteht dadurch halt immer die Gefahr, dass durch den Bruch etwas eingeklemmt wird. Dann müsste ich ins Krankenhaus und operiert werden."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/timuruelker