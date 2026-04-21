Isabell Horn über offene Beziehung: "Die meisten liegen komplett falsch"

Berlin - Isabell Horn (42) lebt gemeinsam mit ihrem Partner in einer offenen Beziehung – ein Lebensmodell, das nicht bei allen auf Zustimmung stößt. Nun positioniert sich die " GZSZ "-Bekanntheit deutlich gegen die vielen Vorurteile.

Isabell Horn (42) ist sich bewusst, dass eine offene Beziehung kein Allheilmittel ist. © Britta Pedersen/dpa

"Offene Beziehung? Die meisten liegen komplett falsch", macht die 42-Jährige in einem aktuellen Beitrag auf Instagram deutlich.

Sie erklärt, dass sie die Reaktionen darauf längst kenne: Einige würden es feiern, andere fänden es völlig daneben. Ihre eigene Haltung sei dabei differenziert und sie könne beide Seiten verstehen.

"Was ich aber nicht verstehe: wie schnell Menschen urteilen, ohne wirklich zu wissen, wie es sich anfühlt", so die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin.

Die Aussagen, mit denen das Paar am häufigsten konfrontiert werde: "Euch fehlt doch was", "Das hält eh nicht" oder "Am Ende wird einer verletzt".

Dabei stellt sie jedoch klar, dass eine offene Beziehung kein Allheilmittel sei. "Wenn eine Beziehung kaputt ist … dann wird sie durch Öffnung nicht besser. Im Gegenteil", so Horn.