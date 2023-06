GZSZ-Star Anne Menden über trauriges Schicksal ihrer Patenrinder

Berlin - Anne Menden (37) setzt sich für Tiere in Not ein. Konkret für die Schützlinge der Lebenshöfe in Müncheberg nahe Berlin und in Witzenhausen (Hessen), wo sich aktuell auch ihre Patenrinder befinden. Auf Facebook und Instagram lädt die 37-Jährige am 17. Juni 2023 zum Patentag in Hessen ein und teilt ihre Sorge um die Hofschützlinge.