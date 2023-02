GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi bereitet Tom Beck "unvergesslichen" Geburtstag

Berlin - Diesen Tag hatte er sich bestimmt ganz anders vorgestellt: Tom Beck (45) hat am gestrigen Sonntag seinen 45. Geburtstag gefeiert und seine Frau Chryssanthi Kavazi (34) hat ihm einen "unvergesslichen" Tag bereitet.

Tom Beck (45) bedankt sich bei seiner Frau Chryssanthi Kavazi (34) mit einem Kuss für den schönen Geburtstag, den er hatte. © Screenshot/Instagram/chriss_cross (Bildmontage)

"Tom hatte heute Geburtstag", erzählte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story. "Es war so ein schöner Tag, danke noch mal Schatz", bedankte er sich mit einem Kuss auf die Wange bei seiner Liebsten, die daraufhin lachen musste.

So weit nicht ungewöhnlich, aber an der Reaktion der beiden merkt man sofort, dass irgendetwas nicht stimmt.

"Ich hab ihn geweckt, hab ihm Frühstück gemacht", berichtete sie über den Beginn des Tages. "Kleines Törtchen auch mit Geschenken und Kerze drauf", warf Beck ein.

Doch dann musste Chryssanthi "leider zum Tanzen", denn der GZSZ-Star macht gerade bei "Let's Dance" mit und da ist natürlich selbst an einem Sonntag hartes Training angesagt.

"Und dann hat Tom den Tag mit sich selber verbracht und mit dem Kleinen", gestand die Promi-Dame lachend.

"Hey, es war so ein toller Tag, es ging so ab", witzelte der Schauspieler. In seinen Insta-Storys sieht man ihn unter anderem dabei, wie er sich bei einem Spaziergang auf den Berliner Teufelsberg selbst Geburtstagslieder singt, während er den Kinderwagen vor sich herschiebt.