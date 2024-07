"Nicht die Mama": GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck haben ein Problem

Also wandte der gute Tom sich an seine Community und wurde prompt mit vielen gut gemeinten und teilweise auch kuriosen Tipps überhäuft.

Weil seine Tochter partout nicht bei ihm trinken will, greift Tom Beck (46) inzwischen auf kuriose Ratschläge zurück.

"Ich werd' mir jetzt auf jeden Fall noch ein Foto von Chryssa ausdrucken und mir das übers Gesicht hängen, das war auch noch ein Tipp von Euch", erzählte er weiter. Das konnte der GZSZ-Star gar nicht glauben und rief laut lachend "Was?" aus dem Hintergrund.

Aber es sollte noch kurioser werden: "Es gibt tatsächlich auch diese Umhängebrust-Variante", teilte der Schauspieler mit. "Ich muss mal gucken, ob ich das noch investiere, aber ich denke schon, einfach auch, weil ich es besitzen möchte", scherzte er.

"Es ist einmal so ein Schlauch, der so neben den eigenen Nippel geht, ich finde aber so eine Anfassbrust schon irgendwie schöner, muss ich ehrlich sagen", witzelte er weiter. Ob es so etwas tatsächlich gibt, habe er allerdings noch nicht recherchiert, "aber mir wurde es von vielen Seiten bestätigt".

"Du musst den Nippel einfach durch die Lasche ...", war Chryssanthi Kavazi erneut aus dem Off zu hören. Auch Tom Beck meinte scherzhaft: "Ich frag’ mal Mike Krüger. Der weiß zumindest, wie man den Nippel durch die Lasche zieht."