Was war da denn los? GZSZ-Star Nina Ensmann klärt Fans über ihr fettes Veilchen auf

Berlin - Für GZSZ-Star Nina Ensmann (41) hatte eine Sommerparty in Berlin ein schmerzhaftes Nachspiel! Die Folgen sind ihr ins Gesicht geschrieben: Sie hat ein Veilchen, nimmt den Vorfall aber mit Humor.

Nina Ensmann (41) ist gegen eine Aufzugstür geknallt - und zog sich dabei ein Veilchen zu. © Instagram/Screenshot/ninaensmann (BIldmontage)

In Instagram-Storys zeigte die Schauspielerin ihr deutlich sichtbares blaues Auge und erklärte, wie es dazu kam.

Spekulationen über die Ursache ließ die 41-Jährige gar nicht erst aufkommen. Dahinter steckte allerdings keine wüste Prügelei oder dergleichen. "Da war Alkohol im Spiel. Nein. Definitiv nicht", gab sie dennoch lachend zu.

Stattdessen sei sie nach eigenen Angaben "nüchtern auf dem Sommerfest" ihres Senders RTL gewesen, als sie gegen eine Aufzugstür lief. Ihren Zusammenstoß kommentierte sie mit Humor: "Die Aufzugstür hat verloren – wie man sieht!"

Auch am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgte das Veilchen für Aufmerksamkeit. Wie Ensmann berichtet, fotografierte das Masken-Team die Verletzung kurzerhand.

Die Bilder könnten später als Vorlage dienen, um Blessuren für künftige Szenen möglichst realistisch nachzuschminken.