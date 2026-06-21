Große Gefühle, große Feier: GZSZ-Star Felix von Jascheroff sagt Ja - zum dritten Mal
Berlin - Sommerliche Temperaturen, entspannte Atmosphäre: Nach der standesamtlichen Hochzeit im vergangenen Dezember haben Felix von Jascheroff (43) und seine Partnerin Alexandra Sophie Winterberg (35) am Samstag in Berlin ihre große Traumhochzeit im Kreis ihrer engsten Familie und Freunde gefeiert. Für den GZSZ-Star ist es die mittlerweile dritte Ehe.
Mit dabei waren auch bekannte Gesichter aus der Serienwelt des Schauspielers, darunter Chryssanthi Kavazi (37) und Nina Ensmann (40), die gemeinsam mit weiteren Wegbegleitern Teil des festlichen Tages waren.
Das Setting: entspannt, sommerlich und bewusst persönlich gehalten. Zwischen Food- und Getränkestationen, vielen emotionalen Momenten und sichtbarer Rührung wurde aus dem Hochzeitstag ein Fest, das ganz im Zeichen von Liebe, Zusammenhalt und gemeinsamen Erinnerungen stand. Nach dem intimen Ja-Wort im Winter folgte nun die große Feier im Freundes- und Familienkreis.
Am Folgetag teilten die Frischvermählten ihre Eindrücke in den sozialen Medien - sehr zur Freude der Fans.
Felix von Jascheroff erzählte "RTL" in einer Pressemitteilung: "Ich bin immer noch absolut sprachlos. Gestern haben wir endlich unsere absolute Traumhochzeit gefeiert."
Weiter schwärmte der Serien-Liebling: "Mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, zu lachen und das Leben zu feiern – es hätte kein schöneres Fest geben können. Sophie, du bist meine Traumfrau und jetzt ganz offiziell meine Ehefrau vor all unseren Liebsten. Danke an jeden, der diesen Tag unvergesslich gemacht hat!"
GZSZ: Felix von Jascheroffs Frau kommt aus dem Schwärmen nicht heraus
Auch Alexandra Sophie Winterberg fand deutliche Worte für den emotionalen Moment: "Ein Tag voller Magie, Liebe und Freudentränen. Gestern haben wir unsere Liebe noch einmal im ganz großen Kreis gefeiert und ich kann das Glück kaum fassen. Mein Herz ist so unfassbar voll. Felix, mit dir an meiner Seite fühlt sich einfach alles richtig an."
Und weiter ausführend: "Zu sehen, wie unsere Familien und engsten Freunde diesen Tag mit uns zelebriert haben, war perfekt. Danke für diesen Tag und danke an meinen Ehemann, der mich zur glücklichsten Frau macht. Auf den Rest unseres Lebens!"
Während das Paar privat feierte, bleibt es für Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"spannend: In der beliebten Vorabendserie wird es am kommenden Montag (22. Juni 2026) ab 19.40 Uhr eine Doppelfolge in der Primetime geben.
Felix von Jascheroff spielt dort die Rolle John Bachmann, der zuletzt stark unter Druck geraten ist und im Mordfall um Carlos und Zoe zu den Hauptverdächtigen zählt.
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