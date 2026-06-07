Felix von Jascheroff zu seinem GZSZ-Aus: "Uns sind Leute zuvor gekommen"

Berlin/Leverkusen - Felix von Jascheroff (43) steigt 2027 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" aus. Mit TAG24 sprach der Schauspieler darüber, warum er sein Serien-Ende lieber noch nicht öffentlich bekannt gegeben hätte.

Felix von Jascheroff (43) ist seit 2001 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. © Gerald Matzka/dpa

"Was soll ich sagen? Es ist noch ganz viel Zeit bis dahin. Wir können darüber sprechen, wenn es so weit ist - weil es ist erst 2027, wenn ich aussteige und nicht jetzt", erklärte der 43-Jährige am Samstag am Rande des "Fame Fighting"-Events in Leverkusen.

Weiter sagte von Jascheroff: "Da sind uns Leute zuvor gekommen mit der Information, aber die Geschichten sind noch nicht geschrieben. Und von daher kann ich da selber noch nicht viel dazu sagen."

Dass die Nachricht bereits öffentlich wurde, kam für den TV-Star offenbar verfrüht. Auf die Frage, ob er den Zeitpunkt selbst anders gewählt hätte, stellte er klar: "Wenn es nach mir gegangen wäre, auf jeden Fall, ja." Wie die Information letztlich publik wurde, ließ Felix von Jascheroff offen: "Ich habe keine Ahnung, aber ist mir auch egal".

Sein Abschied bedeutet das Ende einer Ära. Felix von Jascheroff gehört seit über 25 Jahren zum festen Kern von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit seinem ersten Auftritt am 25. Juli 2001 ist er in der Vorabend-Serie in der Rolle des John Bachmann zu sehen, Halbbruder der Höfer-Zwillinge Emily und Philip. Damit ist er nach Wolfgang Bahro (65) der dienstälteste Star der Sendung.