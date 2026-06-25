GZSZ-Star Anne Menden nach Babypause zurück im Kollekiez

Berlin - Nach sieben Monaten Babypause steht Anne Menden (40) wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Für die frischgebackene Mama lautet die Herausforderung jetzt, den Spagat zwischen Familie und Karriere zu meistern.

Anne Menden (40) ist froh, wieder am GZSZ-Set zu sein. © Christoph Soeder/dpa

"Es fühlt sich eigentlich so an, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Das ist nach 22 Jahren fast so ein bisschen wie Fahrradfahren", erzählte die Schauspielerin im Interview mit RTL.

Damit das alles auch funktioniert, erhält Anne Menden Unterstützung aus dem engsten Umfeld: An ihrem ersten Tag begleitet sie ihr Mann Gustav Masurek (37) zusammen mit dem kleinen Sohn ans Set.

Die Schwiegermutter ist vorübergehend nach Potsdam gezogen, um Anne den Drehstart zu erleichtern und ihr im Alltag unter die Arme zu greifen. Im Februar war ihr Sohn auf die Welt gekommen.



Auf die Kritik in den sozialen Medien, sie sei "zu früh" an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, reagierte der Serienliebling gelassen. "Wenn es andersrum gewesen wäre und Gustav wäre arbeiten gegangen, hätte wahrscheinlich nicht mal ein Hahn danach gekräht", stellte Anne Menden klar. Für sie sei entscheidend, dass das ganze System funktioniere und das Kind gut versorgt sei.

Auch emotional war die Rückkehr für die 40-Jährige ein besonderer Moment. Beim Wiedersehen mit ihren GZSZ-Kollegen flossen demnach durchaus ein paar Tränen. Zugleich sorgte der Mini-Menden am Set für Begeisterung.