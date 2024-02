Vom Anti-Influencer zum GZSZ-Star: Wird er Jo Gerners verlorener Sohn?

Wenn es nach Wolfgang Bahro (63) geht, könnte sein Alter Ego Jo Gerner bald einen verlorenen Sohn zur Seite gestellt bekommen. © RTL / Rolf Baumgartner

Wenn es nach Soap-Urgestein Wolfgang Bahro (63) geht, dann könnte der 34-Jährige nämlich sofort bei der beliebten Vorabendserie einsteigen.

"Ich dachte, Du fängst jetzt an im Hauptcast?", schlug er Zierden in einem RTL-Interview nach dessen Cameo vor, bei dem er übrigens sich selbst spielte.

"Wenn Ihr mir jetzt hier 'ne Hauptrolle geben könnt, bin ich dabei", erwiderte er dem Gerner-Darsteller begeistert und hatte auch gleich eine Idee für seine Figur. "Ich könnte Dein verlorener Sohn sein", schlug er dem GZSZ-Star vor.

Von dieser Idee zeigte sich Bahro durchaus angetan: "Gerner hat ja eigentlich zwei Söhne und dann noch zwei Töchter, also ein dritter Sohn wäre okay", bemerkte der 63-Jährige. Dagegen erhob allerdings Lars Pape (52) Einspruch. Mit ihm drehte der Ostfriese seinen Gastauftritt im Jeremias Krankenhaus, wo er als Patient von Michi Bode in Erscheinung trat.

"Er könnte auch mein Sohn sein", warf der 52-Jährige ein. Daraufhin entwickelte Bahro sogleich eine Story-Idee. "Dann hätten wir wieder einen Konflikt, weil wir nicht genau wissen, wessen Sohn ist er und dann kämpfen wir beide darum: Wer ist der Vater?"