GZSZ-Liebesnacht hat Folgen: Zoe ist in John verliebt!

Berlin - Lernen die GZSZ-Fans Zoe von einer ganz anderen Seite kennen? Die knallharte Ex-Agentin kam in den Kolle-Kiez, um Laura zu finden. Dabei scheint ihr jedes Mittel recht: Sie geht sogar über Leichen .

Zoe (l.) hat sich nach der Liebes-Nacht in John verguckt. © RTL

Bei John aber wird ihr offenbar ganz warm ums Herz. Der Mauerwerks-Boss ist mehr als nur Mittel zum Zweck. Spätestens nachdem beide in der Kiste gelandet sind, entwickeln sich bei ihr Gefühle: Sie hat sich in John verliebt!

Für den trauernden Kiez-Bewohner hat Zoe gar ihre Pläne, die Stadt zu verlassen, über den Haufen geworfen. Der aber weiß noch gar nichts von seinem Glück. Ebenso wenig, dass sie ihn weiterhin überwacht.

So nutzt die Beauty die Chance, "zufällig" John bei der Beachbar in die Arme zu laufen. "Ein Drink?! Zum Abschied", versucht sie in der Wochenvorschau mit dem viel beschäftigten John etwas Zeit zu verbringen.

Der lässt sich zumindest auf ein Bier ein. Als er dann wissen will, wohin es Zoe nun zieht, lässt sie die Bombe platzen: "Nirgendwohin. Berlin gefällt mir", macht sie kein Geheimnis daraus, dass auch John bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat: "Na ja, irgendwie musste ich da zum Bleiben überreden."