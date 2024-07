GZSZ: Nihats Wahn treibt nach dem Horror-Unfall seltsame Blüten

Immerhin saß Michi am Steuer, übersah ein abbiegendes Auto und krachte mit seinem Wagen gegen einen geparkten Anhänger. Seitdem plagen ihn unberechtigt Schuldgefühle. Für Nihat ist der Fall aber klar. Mehr noch: Er ist überzeugt, dass kein zweites Auto an dem Unfall beteiligt war.

Obwohl Michis (l.) Auto tatsächlich von einem anderen Wagen geschnitten wurde, ist Nihat anderer Meinung. © RTL / Rolf Baumgartner

Wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt, konfrontiert Nihat den Physiotherapeuten mit seiner absurden Vorstellung. Michi hingegen legt die Fakten auf den Tisch. "Da war ein Auto. Es kam von links und hat mir die Vorfahrt genommen. Wenn ich nicht ausgewichen wäre, wären wir da frontal reingerauscht", ereifert er sich.

Nihat hingegen beharrt auf seinem Standpunkt, erklärt zunächst ruhig: "Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass du das genau so siehst. Wie ich schon gesagt habe, das Gehirn ..."

Doch weiter kommt er nicht. "Wir haben es verstanden", unterbricht ihn Maren und versucht ihn zu zügeln. "Du suchst einen Schuldigen. Michi ist der Falsche." Nihat ist hingegen nicht zu bremsen. Aufnahmen hätten kein zweites Auto gezeigt.

"Wir allen konnten sehen, dass du nicht einmal in der Lage bist, gerade zu fahren", donnert er ihm entgegen. "Das war ein Mini-Schlenker", rechtfertigt sich Michi, der in die Enge getrieben wird und sich nach dem Crash noch immer nicht an Einzelheiten erinnern kann. Nihat verliert die Beherrschung und will ihm an den Kragen.

Wie Michi mit den schweren Vorwürfen umgeht und ob Nihats Familie zerbricht, das erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.