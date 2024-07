GZSZ: Tobias' Entscheidung versetzt Katrin einen Stich ins Herz

Berlin - Schon lange war bei Katrin und Tobias die Beziehung auf dem absteigenden Ast. Trotz aller Mühe und Kämpfe ließ sie sich nicht mehr kitten. Nun liegt ihr Liebesglück bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in Scherben.

Schauspieler Jan Kittel (41) ist gespannt, wie es mit seiner Rolle Tobias weitergeht. © RTL/Anna Riedel

Darsteller Jan Kittmann (41) erzählt im Interview mit "RTL", dass die Trennung in ihm Wut und Trauer auslöse: "Einerseits möchte man die beiden schütteln und sagen: 'Was macht ihr da? Ihr liebt euch doch – warum kriegt ihr das nicht hin?'"

Er sieht aber auch, dass die Fronten verhärtet sind, die beiden nicht mehr aus ihrer Haut können und keinen Zentimeter von ihrem Standpunkt abweichen. Sie "schaffen es nicht, sich auf Augenhöhe zu begegnen, dass es auch erlösend ist, die beiden aus ihrer Not zu befreien", schildert Kittmann seine Sicht der Dinge.

Doch wie stehen die Chancen, dass Katrin und Tobias wieder zueinander finden? Kittmann schließt ein Liebes-Comeback nicht aus. "Wenn sie es schaffen, ihre Differenzen zu überwinden, dann ja", lautet seine Einschätzung.

Auf die Frage, wie es für seine Rolle weitergeht, berichtet er: "Tobias fällt zum Glück weich." Immerhin hat er Paul als Kumpel an seiner Seite und wird auch in dessen WG einziehen. Beruflich werde er sich auch wieder berappeln. Für Tobias bricht demnach eine ungewöhnliche Zeit an. Immerhin war der Architekt seit 15 Jahren nicht mehr Single.