Zuwachs bei GZSZ: Dieser Promi übernimmt eine Gastrolle

Hardy Krüger jr. (56) lebt seit rund vier Jahren in Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Pünktlich zu seinem Geburtstag am 9. Mai macht er sich selbst das schönste Geschenk: Der Schauspieler übernimmt eine Gastrolle in der beliebten Fernsehserie.

Wie RTL bekannt gab, übernimmt der 56-Jährige die Rolle des Lars Brunner. Dieser ist Schönheitschirurg aus Hollywood und kommt zurück nach Berlin, wo er vor etlichen Jahren studiert hat.

Warum der Arzt, der bereits etliche Promis operiert hat, nach Deutschland zurückkehrt, bleibt vorerst allerdings ein Geheimnis. Ebenso, ob die GZSZ-Frauen vielleicht unter seinem Skalpell landen.

"Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten", so der Sohn von Hardy Krüger (†93, "Hatari!").

Zudem fügte er hinzu, dass er für sein Leben gerne schauspielert und nach dem Anruf von RTL ohne zu überlegen zusagte.