Hanka Rackwitz zieht blank: "Aktuell lebe ich vom Legenden-Dschungel, da gab's ordentlich"

"Aktuell lebe ich viel vom Legenden-Dschungel, da gab's ordentlich", sagt Rackwitz. 1500 Euro monatlich stehe ihr aktuell zur Verfügung. So viel hatte sie auch i n ihrem letzten Job als Küchenhilfe verdient. Diese Arbeit habe ihr "am meisten Spaß gemacht".

Dennoch wagte sie sich zum 20-jährigen IBES-Jubiläum als Legende erneut ins Camp, zog dort freiwillig aus. Ihr Engagement ließ sich RTL laut der 55-Jährigen einen (offensichtlich hohen) fünfstelligen Betrag kosten. Denn um die 50.000 Euro habe die frühere Lehramtsstudentin anschließend an Schulden abgestottert.

In der zweiten "Big Brother"-Staffel war die aus dem sachsen-anhaltischen Merseburg stammende Hanka erstmals in den deutschen Flimmerkisten zu sehen, kam dann über "Mieten, kaufen, wohnen" zu "Promi Shopping Queen" und schließlich ins Dschungelcamp . "Da hatte ich fünfstellige Kontostände, war stolz."

Mit einem Foodtruck will Hanka Rackwitz eine neue Geschäftsidee vorantreiben. © Joyn

Abzüglich der monatlichen Fixkosten bleiben der 55-Jährigen, die in einem Wasserschloss aus dem 15. Jahrhundert in Mücheln bei Leipzig lebt, 675 Euro übrig. Ihre Wohnung koste sie etwa 520 Euro Warmmiete.

Ansonsten lebt die Brillenträgerin scheinbar genügsam, baut sich teilweise Möbelstücke selbst zusammen. Und: "Mich macht 'ne Flasche Ketchup und 'ne Packung Nudeln happy mit einem Glas Rotwein dazu."

Als neue Geschäftsidee will Rackwitz das Projekt eines Foodtrucks angehen, in dem sie nach asiatischer Küche kocht. Aber anders, als man es kenne. 20.000 Euro Budget stehen ihr dafür zur Verfügung. Ein dafür passendes Gefährt kostet aber 45.000 Euro, was sie direkt ablehnen muss. Ein anderes Angebot klingt da schon verlockender.

Die Folge mit Hanka und weiteren Promis vom gestrigen Montag gibt es auf Abruf bei Joyn. Kommenden Montag (27. Januar) zeigt SAT.1 ab 20.15 Uhr eine neue Episode.