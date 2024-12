Harald Glööckler unter Schock! "Ist auf die Seite umgekippt und lag im Koma"

Seit Wochen überfluten uns Memes aus der Fashion-Show "My Style Rocks". In der aktuellen Folge wurde es traurig um Harald Glööckler (59).

Istanbul (Türkei) - Seit Wochen überfluten Memes aus der Fashion-Show "My Style Rocks" - insbesondere wegen emotionaler Entgleisungen von Jury-Mitglied Harald Glööckler (59) - Social Media. In der aktuellen Folge wurde es traurig und etwas zu sexy.

Harald Glööckler (59) gehört der Jury von "My Style Rocks Germany" an. © Instagram/haraldgloeoeckler_official In der aus der Türkei stammenden Fashion-Competition-Show werden Kandidatinnen und ihre täglich wechselnden Outfits von der Konkurrenz und anschließend einer vierköpfigen Jury bewertet. Samstag stand die vierte Folge der "Wildcard Challenge" an, durch die zwei Frauen in die reguläre Show einziehen dürfen. Eine der Teilnehmerinnen ist Mona Buruncuk (46), die auf ihr Hundetattoo am linken Unterarm angesprochen wird. Ihr Cocker Spaniel sei 2018 vier Wochen nach ihrer Rückkehr aus Australien, wo sie als Begleitung von Dschungelcamp-Teilnehmerin Tatjana Gsell (53) weilte, verstorben. Zwei Wochen später wurde ihr neuer Hund geboren, von dem sie glaubt, dass dieser die Seele seines verstorbenen Vorgängers übernommen hat. "Der riecht auch so wie er. Ich glaube, er ist da einfach drin." Im selben Atemzug lieferte Glööckler selbst eine tragische Geschichte über seinen Seelenhund Billy: "Mein Züchter, bei dem er gerade ist, hat mich heut früh angeschrieben, dass er umgekippt ist auf die Seite und im Koma lag. Für mich ist das furchtbar, jetzt bin ich hier. Er ist wieder zu sich gekommen, aber es ist ganz schrecklich. Schlimmer, als wenn mit einem Menschen etwas passiert."

Kamen beim Erzählen über ihren verstorbenen Cocker Spaniel die Tränen: Mona Buruncuk (46). © YouTube/mystylerocksgermany

My Style Rocks Germany: "Sorry, ich habe deinen Popo gerade gesehen"

Die diesjährige "Big Brother"-Teilnehmerin Maxime Ocasek (21) wollte in diesem Outfit zur Schule gehen. © Instagram/mystylerocksgermany Eine weitere Kandidatin der Wildcard-Challenge ist Maxime Ocasek (21), die in einem knappen Jeans-Outfit, superkurzem Rock und Stiefeln ein Highschool-Girl sei. Der Look überzeugte zwar, doch viele waren sich einig: So freizügig könne die diesjährige "Big Brother"-Teilnehmerin nicht zur Schule gehen. "Sorry, ich habe deinen Popo gerade gesehen, in der Schule dürfte das nicht passieren", fand Ex-Dschungelcamperin Anastasiya Avilova (36). "Für die Schule ist es zu kurz und zu freizügig", sagte Modebloggerin Sandra Bauknecht (49), die sich noch mehr Accessoires gewünscht hätte und trotzdem drei von fünf Punkten vergibt. Weil "völligst am Thema vorbei" vergibt Beauty-Experte Andreas Wendt nur einen Punkt. Larissa Marolt (32) verteilt zwei und Glööckler überraschend sogar vier Punkte. Alle Kandidatinnen schaffen es letztlich in die neue Woche. Und haben weiterhin die Chance, in die reguläre Show einzuziehen.