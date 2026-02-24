Eckart von Hirschhausen kritisiert ARD-Kollegen bei "hart aber fair"

Berlin - Eckart von Hirschhausen (58) ist als Arzt und Gesundheitsexperte regelmäßig im Ersten zu sehen. Deepfakes im Netz machen ihm zunehmend zu schaffen. Bei " hart aber fair " gab es dafür auch Kritik an den eigenen ARD-Kollegen.

Die ARD müsse unseriöse Angebote im Netz besser aufdecken und davor warnen, forderte Eckart von Hirschhausen (58). © WDR/Dirk Borm

Die Deutschen essen und trinken im Schnitt deutlich mehr Zucker als von der WHO empfohlen (maximal 25 Gramm pro Tag). Entsprechend fatal können die Folgen sein: Übergewicht, Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Als Moderator Louis Klamroth (36) auf das Thema Online-Bestellungen zu sprechen kam, wurde von Hirschhausen zornig: "Menschen gehen ins Internet und bestellen Abnehmspritzen. Ich kann jeden nur eindringlich warnen. Man weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Das ist lebensgefährlich!"

Sein Vorwurf: "Was mich total ärgert, sind ausgerechnet ganz viele ARD-Kollegen, vor allem die, die für Gesundheitsthemen stehen." Diese müssten unseriöse Angebote im Netz viel stärker thematisieren und klar davor warnen.

Von Hirschhausen untermauerte seine Ausführungen: "Mich gibt es einmal. Im Netz gibt es mich 2000-mal - mit lauter Fakes, wo ich Abnehmpulver, Potenzmittel, Herzkreislaufmittel verkaufe. Und Menschen in ihrer Verzweiflung fallen darauf herein und denken: 'Ach, der Hirschhausen, der hat noch nie Werbung gemacht, jetzt gibt's was Tolles!'"