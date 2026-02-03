Unternehmerin klagt bei "Hart aber fair": "Wir brauchen keinen Endgegner in der Politik"

Berlin - Sind die Deutschen zu faul und gönnen sich zu viel "Lifestyle-Teilzeit"? In der ersten Jahresausgabe von " Hart aber fair " mangelte es nicht an Zündstoff.

Unternehmerin Johanna Kamm forderte mehr Effizienz vonseiten der Politik und bessere Rahmenbedingungen für den Mittelstand. © WDR/Dirk Borm

Mit dem umstrittenen Antrag "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit" hatte der Wirtschaftsflügel der CDU kürzlich eine brisante Debatte losgetreten.

Wie kommt die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung? Arbeiten die Menschen zu wenig?

Unternehmerin Johanna Kamm aus Bayern äußerte klipp und klar: "Wir brauchen die Politik als Sparringspartner – wir brauchen keinen Endgegner in der Politik."

Sie forderte weniger Bürokratie, niedrigere Strompreise und eine generell höhere Wertschätzung für Mittelstand und Familienunternehmer. Der Politik brachte sie Verständnis entgegen, forderte aber mehr Schnelligkeit.

"Ich denke, die Mühlen in der Politik mahlen so langsam, dass es einfach Zeit braucht - und die muss man ihnen wahrscheinlich fairerweise geben, auch wenn es einfach alles zackiger gehen muss", sagte Kamm.

"Wir brauchen Entscheidungen, ganz egal, ob uns die Entscheidungen gefallen oder nicht. Aber dann haben wir Planungssicherheit und können uns zumindest an irgendwas halten und irgendwelche Maßnahmen vornehmen", so die Unternehmerin.