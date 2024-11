Oskar Lafontaine warnt bei "Hart aber fair": "Es werden weiter Menschen sterben"

Berlin - Die ganze Welt blickt gespannt auf den Wahltag in den USA , so auch die Gäste bei " Hart aber fair ". Oskar Lafontaine (81, BSW) sprach sich dabei deutlich gegen Kamala Harris aus.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (66, FDP) würde Kamala Harris wählen, wenn sie in den USA wahlberechtigt wäre. © WDR/Oliver Ziebe

Zugleich teilte der frühere Linken-Politiker nicht nur gegen Harris, sondern gegen die USA im Allgemeinen aus.

Deutschland müsse endlich seine eigenen Interessen vertreten und dürfe nicht länger als "kläglicher Vasall" der Vereinigten Staaten auftreten, so Lafontaine. "So nennen sie uns ja auch in den USA", behauptete der 81-Jährige.

In dem Kontext kritisierte Lafontaine auch die Waffenlieferungen an die Ukraine - einem Land, das "uns die Gasleitung gesprengt hat".

Strack-Zimmermann reagierte daraufhin mit Spott und sagte: "Ach, ich dachte, das war Amerika. Jetzt ist es die Ukraine. Haben wir vielleicht noch einen im Köcher?"

Nur in einem Punkt stimmte die FDP-Politikerin Lafontaine zu: Europa müsse selbstständiger agieren, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein.