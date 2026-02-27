Eckart von Hirschhausen kritisiert ARD-Kollegen bei "hart aber fair"
Berlin - Eckart von Hirschhausen (58) ist als Arzt und Gesundheitsexperte regelmäßig im Ersten zu sehen. Deepfakes im Netz machen ihm zunehmend zu schaffen. Bei "hart aber fair" gab es dafür auch Kritik an den eigenen ARD-Kollegen.
Die Deutschen essen und trinken im Schnitt deutlich mehr Zucker als von der WHO empfohlen (maximal 25 Gramm pro Tag). Entsprechend fatal können die Folgen sein: Übergewicht, Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Als Moderator Louis Klamroth (36) auf das Thema Online-Bestellungen zu sprechen kam, wurde von Hirschhausen zornig: "Menschen gehen ins Internet und bestellen Abnehmspritzen. Ich kann jeden nur eindringlich warnen. Man weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Das ist lebensgefährlich!"
Sein Vorwurf: "Was mich total ärgert, sind ausgerechnet ganz viele ARD-Kollegen, vor allem die, die für Gesundheitsthemen stehen." Diese müssten unseriöse Angebote im Netz viel stärker thematisieren und klar davor warnen.
Von Hirschhausen untermauerte seine Ausführungen: "Mich gibt es einmal. Im Netz gibt es mich 2000-mal - mit lauter Fakes, wo ich Abnehmpulver, Potenzmittel, Herzkreislaufmittel verkaufe. Und Menschen in ihrer Verzweiflung fallen darauf herein und denken: 'Ach, der Hirschhausen, der hat noch nie Werbung gemacht, jetzt gibt's was Tolles!'"
Eckart von Hirschhausen plädiert für bessere Prävention im Gesundheitswesen
Dass von Hirschhausen nicht generell etwas gegen die Abnehmspritze hat, wurde deutlich, als eine Erzieherin ihre Erfahrungen in der Sendung teilte. Dank der Spritze konnte sie ihr enormes Übergewicht deutlich reduzieren. Für ihre Schilderungen bekam sie von dem Arzt großes Lob.
"Wir werden geprägt durch die Welt, in der wir aufwachsen - ob wir wollen oder nicht. Der gesunde Weg muss der günstigere, der einfachere Weg sein. Unser Gesundheitssystem kostet uns 500 Milliarden jedes Jahr. Wenn wir mehr Geld in die Prävention von zuckerbedingten Krankheiten stecken, zahlt sich das am Ende aus", sagte der Gesundheitsexperte, der kürzlich auch eine Dokumentation zum Thema Zucker für die ARD produzierte.
Titelfoto: WDR/Dirk Borm